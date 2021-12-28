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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

İHA

Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için personeline yönelik verdiği ilk yardım eğitimlerine devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için personeline yönelik düzenlediği ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk yardım eğitimini Denizli İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servis Başhekimliği’nden Aslı Demirel, Havva Karakaşoğlu ve Mehmet Gündoğdu verdi. Programa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Hukuk Müşavirliği personeli katıldı. Kursiyerlere genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım konuları gösterildi.

Eğitimler pratik ve teorik verildi
İki gün süren, pratik ve teorik olarak verilen eğitimde bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. Eğitimlerin ardından yapılan sınavda başarılı olan tüm personele 3 yıl geçerli olan ilk yardım sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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