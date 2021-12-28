Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişinin girdikleri apartmanda kapı önündeki ayakkabıları çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde bugün saat 02.00 sıralarında kapısı açık bırakılan apartmana giren 2 kişi, katları dolaşarak kapı önlerini kontrol etti. Bir daire kapısının önünde buldukları bir çift ayakkabıyı çalan şüpheliler, çıkışta, merdiven demirlerine kilitli olan iki bisikleti de çalmaya kalkıştı. Ancak kilitleri açamayan 2 şüpheli, apartmandan çıkıp uzaklaştı. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayın ardından eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-12-28 12:38:19



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