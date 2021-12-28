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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

285 bin TL hibe ödüllü girişimcilik yarışması başladı

İHA

285 bin TL hibe ödüllü girişimcilik yarışması başladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Pamukkale Teknokent’in de ortağı olduğu, girişimcilerin iş kurmalarını teşvik etmeye yönelik olarak hazırlanan ve toplamda 285 bin TL hibe desteğinin verileceği KOSGEB İş Planı Ödül Yarışması İş Birliği Protokolü’nün tanıtım toplantısı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve paydaş kurumlardan yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

İş kurma konusunda girişimcilerin teşvik edilmesi ve iş planlarının, iş modellerinin ya da iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesi amacıyla, Denizli Valiliği’nin himayelerinde, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Pamukkale Teknokent, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB Denizli Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Odası’nın paydaşlar arasında yer aldığı KOSGEB İş Planı Ödül Yarışması İş Birliği Protokolü, geçtiğimiz günlerde Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in başkanlığında imzalanmıştı. Protokolün tanıtım toplantısı ise PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ile paydaş kurumların yetkilileri ve girişimci adayı öğrenciler katıldı.
‘Girişimcilerin geleceği bugünden planlanıyor’ sloganı ile hayata geçirilen projenin tanıtım toplantısı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra toplantı açılış konuşmaları ile devam etti. Toplantıda konuşma yapan DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen, projenin nasıl doğduğu konusuna değinirken bu projenin girişimcilik adına bir tohum atılması noktasında önemli olduğuna değindi. Sözkesen, bu proje ile çok güzel girişimcilik fikirlerinin doğacağına olan inanıcını dile getirdi.

“KOSGEB olarak geçtiğimiz yıl Denizli’deki girişimcilere 18 milyon TL destek sağladık”
Toplantıda konuşma yapan KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, KOSGEB’in fikir aşamasından pazarlamaya kadar tüm alan safhalarda girişimcilerin yanında olduğunu hatırlatırken, girişimci ruhunu her zaman yansıtan Denizli’de böyle bir protokolün hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Ekonomik kalkınma ve istihdam konusunda girişimciliğin önemli olduğuna dikkat çeken Şahin, Denizli’nin girişimcilik ruhunu da etkisi ile işsizlik rakamlarında, işsizliğin en az olduğu illerin başında geldiğini belirtti. Salih Tuna Şahin: “Teknoloji tabanlı girişimcileri ortaya çıkarmak ve desteklemek, sürdürülebilir işletmelerin kurulması, globalleşen dünyada rekabet edebilmek ve bununla beraber istikrarlı bir büyüme sağlamak ülkemizin de rekabet gücünü arttıracaktır.” ifadelerini kullandı. Son iki yılda 400 bin girişimci adayının KOSGEB’in düzenlediği eğitimlere katıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Denizli’de KOSGEB’in düzenlendiği eğitim ve destek programları ile 330 işletmenin kurulduğu bilgisini paylaşan Şahin, bu işletmelere yaklaşık 18 milyon TL destek sağladıklarının altını çizdi. İş fikri olan girişimci adayı gençleri, bu desteklerden faydalanmaya davet etti. KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin, konuşmasının sonunda bu projeye destek olan paydaş kurumlara teşekkürlerini iletti.

“Girişimci adayı öğrencilerimizin, Üniversitemizin elde ettiği başarıları daha üst sıralara çıkaracağına inanıyorum.”
Toplantıda PAÜ adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ’nün TÜBİTAK’ın hazırladığı girişimci üniversiteler listesinde, 191 üniversite arasında 37. sırada yer aldığını hatırlatırken, bu konuda Denizli’nin Ege Bölgesinde İzmir’den sonra ikinci sırada geldiğini ifade etti. Denizli’nin tekstil, jeotermal, mermer ve kablo olmak üzere dört farklı tematik alanda yenilikçi fikirleri ürünlere dönüştürdüğünü belirtti. PAÜ’nün teknoloji alanında çalışma gerçekleştiren takımlarının TEKNOFEST’te önemli başarılara imza attığının altını çizen Prof. Dr. Atar, girişimci adayı öğrencilerin, elde edilen başarıları daha üst sıralara çıkaracağına olan inancını dile getirdi.

“Bu proje, gençlerimizin planlarını hayata geçirebilmeleri için bir fırsattır.”
Toplantıda konuşma yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, toplantının PAÜ’nün ev sahipliğinden yapılmasının anlamlı olduğunu hatırlatırken, üniversitelerin, doğdukları, yaşadıkları şehirlere katkı veren kurumlar olması gerektiğine değindi. Vali Atik: “Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile sohbetlerimizde kendisi her zaman çok arzu ediyor. Üniversitenin pasif bir kurum olarak kalmaktansa, doğmuş olduğu şehre katkı sağlamayı canı gönülden isteyen bir Rektörümüz var. Bugün, bunun bir örneğini bir kez daha hep birlikte görüyoruz. Denizli’nin genetiğinde ticaret yapmak vardır. Bu ticaret yapma arzusuna bir katkı sağlamak istedik. Edik ki bu şehri yönetenler olarak hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Bu projeye zincirin halkaları gibi eklemeler oldu. Yarışmaya katılacak olan herkese başarılar diliyorum. Buradan, planlarını fikirleri olan herkesi yarışmaya ve kent ekonomisine katkı vermeye davet ediyorum. İnşallah güzel çıktılar elde edeceğiz. Çevrenizde gördüğünüz koca koca işletmeler bir düşünce ile ortaya çıktı. Mutlaka çaba sarf edeceğiz, çalışacağız ve önümüze çıkan fırsatları değerlendireceğiz. İşte burada tüm kurumlarımızın birlikteliği ile ortaya çıkarılan bu proje, gençlerimizin planlarını hayata geçirebilmeleri için bir fırsattır. Sizlerin bu işi başaracağına canıı gönülden inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in konuşmasının ardından KOSGEB Denizli İl Müdürü Aziz Acar, projenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Aziz Acar’ın proje tanıtımının ardından toplantı sunumlar ve sorucevap bölümleri ile sona erdi.

Toplam 285 bin TL hibe desteğinin sağlanacağı yarışmaya katılım için son başvuru tarihi: 28 Ocak 2022
Üç ayrı kategoride girişimciler iş fikirleri ile değerlendirilecek. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, yenilikçi fikre sahip girişimciler ve kadın girişimcilere yönelik uygulanacak olan yarışmada her kategoride ilk üçe girenler hibe desteği ile ödüllendirilecek. Öğrenci girişimciler kategorisinde dördüncü sırayı elde edecek girişimciye Jüri Özel Ödülü kapsamında DTO eğitimlerine bir yıl boyunca ücretsiz katılım hakkı, staj imkânı ve 1 yurtiçi 1 yurtdışı olmak üzere iki adet fuar ziyareti yapması sağlanacak.

Öğrenci Girişimci kategorisinde ilk üçe girenler sırasıyla 25 bin TL, 20 bin TL ve 15 bin TL; Yenilikçi Girişimci kategorisinde ilk üçe girenler sırasıyla 50 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL; Kadın Girişimci kategorisinde ilk üçe girenler ise sırasıyla 50 bin TL, 30 bin TL ve 20 bin TL ile ödüllendirilecek. Yenilikçi Girişimci Jüri Özel Ödülü 10 bin TL ve kadın Girişimci Jüri Özel Ödülü 15 bin TL olarak belirlendi.
Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi ise 28 Ocak 2022 Cuma günü olarak duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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