Tavas Devlet Hastanesi'nde bilgisayarlı tomografi cihazı yenilendi

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk çeşitli incelemeler ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Kale ve Tavas ilçelerini ziyaret etti. Öztürk Tavas ziyaretinde İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Bilgasayarlı Tomografi cihazının yenilendiği müjdesini vererek, Tavaslılara hayırlı olmasını diledi.



Denizli’de verilen sağlık hizmetlerini yerinde görmek, kalitesini arttırarak daha verimli hale gelmesini sağlamak için sağlık tesislerine olan ziyaretlerini sürdüren Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Kale ve Tavas ilçelerine giderek İki ilçede de yürütülen sağlık hizmetleri hakkında Hastane Başhekimleri ve İlçe Sağlık Müdürlerinden bilgi aldı.



“3 Milyon TL’lik bir bedelle hastaneye Bilgisayarlı Tomografi cihazı alındı"

Tavas ziyaretinde ilçe halkına bir de müjde veren Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; “Denizli merkez ve tüm ilçelerimizde vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Tavas Devlet Hastanesi’ndeki mevcut Bilgisayarlı Tomografi cihazı gelişen teknoloji ile birlikte tam olarak ihtiyaçları karşılamıyordu. Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçeye 16 kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı alımına karar verildi. Bakanlığımız tarafından ihalesine çıkılan ve yaklaşık 3 Milyon TL’lik bir bedelle hastaneye Bilgisayarlı Tomografi cihazı alınarak, kurulumu yapıldı. Yeni cihaz ile birlikte çekim süresi kısalacak, daha az radyasyon ve kaliteli görüntü elde edilecek. Cihazın ilçeye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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