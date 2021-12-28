Denizli'de suç örgütü operasyonu: 6 gözaltı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de organize suç örgütü kurup, yağma, kasten yaralama, tehdit ve tefecilik gibi 16 ayrı suça karıştığı belirlenen 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yağma, kasten yaralama, tehdit ve tefecilik suçlarına karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 6 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1'i kurusıkı, 2 tabanca, 13 mermi, kama ve çeşitli kişiler adına düzenlemiş toplam 426 bin liralık senet ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-12-28 13:51:33



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