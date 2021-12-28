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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 2 mahallede üstyapı çalışmaları başladı

İHA

Denizli’de 2 mahallede üstyapı çalışmaları başladı

Pamukkale Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde üstyapı atağına tüm hızıyla devam ederken, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki üstyapı çalışmaları başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “2021 yılında başlattığımız üstyapı atağının en büyük etabına başladık. İlçemize yakışır sokaklarımıza kavuşmaya çok az kaldı” dedi.

Pamukkale Belediyesi, üstyapı atağında büyük bir ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde üstyapı atağına başlayan Pamukkale Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka mahallelerinin ardından Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde de üstyapı çalışmalarına başladı.

“Gece gündüz demeden çalışıyoruz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2021 yılı içerisinde 6 mahallede başlattıkları üstyapı atağıyla ilgili olarak, “Bu mahallelerimizde yapılacak toplam üstyapı çalışması 130 kilometreyi bulacak. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için üstyapı çalışmalarını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tamamlayıp, tüm sokaklarımızı pırıl pırıl hale getirmek istiyoruz. Bunun için kıymetli halkımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum” dedi. Belediye Başkanı Avni Örki, Kasım ayında Denizli tarihinin en büyük yol ihalelerinden birine imza attıklarını ifade ederek, Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerini kapsayan ihalenin ardından iki mahallede de üstyapı çalışmalarını hızla başlattıklarını belirtti. Bu iki büyük mahallede 306 sokakta toplam 420 bin metrekarelik bir alanda üstyapı çalışmaları gerçekleştirileceklerini ifade eden Başkan Örki, “Her güzelliğe giderken mutlaka sancılı günler oluyor. Üstyapı çalışmalarımız esnasında mahalle sakinlerimizin en az sıkıntıyı yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Pamukkale’mizin her bir sokağını tozdan çamurdan kurtarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Güzel günleri göreceğimizden hiç şüphemiz yok”
Pamukkale Belediyesinin üstyapı atağının son etabına dâhil olan mahallelerden Dokuzkavaklar Mahallesi Muhtarı İlyas Yolcu, 2020 yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Pandemiye rağmen iyi bir çalışma oldu. Bu yıl da Pamukkale Belediyesi üstyapı çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları biter bitmez üstyapı çalışmalarının başlamasından mahalle sakinleri de çok memnun. İnşallah planlanan program dahilinde yapılıp bittiğinde biz de şehrimizin merkezindeki güzellikleri mahallemizde de bulmuş olacağız. Belediye başkanımız Avni Örki’den, sahada çalışan ekiplere kadar herkese teşekkür ederim. İnşallah kazasız belasız sorunlarımız bitmiş olur. Avni Örki başkanım ve Osman Zolan başkanım en başta bize söylemişti: ‘uzun ve sancılı bir süreç olacak ama biz bunu yapacağız’ diye. Şimdi son aşamaya geldik diyebiliriz. Güzel günleri göreceğimizden hiç şüphemiz yok. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Tarihi bir hizmettir”
Anafartalar Mahalle Muhtarı Ekrem Demir de, belediyelerin 24 saat hizmet esasıyla çalıştıklarını ve aldıkları hizmetlerden çok memnun olduklarını belirtti. “Anafartalar Mahallesi olarak aldığımız hizmetlere ben ve mahallelilerimiz biliyor” diyen Muhtar Demir, “Anafartalar’da okul ihtiyacımız vardı okul yapıldı, kapalı yüzme havuzu yapıldı, 3 camimizdeki eksikler giderildi. Bunlar hep belediyelerimizin yardımlarıyla yapıldı. Şuanda mahallemizdeki altyapı bitti, üstyapımız başladı hatta çoğu yerleri bitti. Aldığım bilgiye göre Haziran ayında üstyapı bitmiş olacak. Bu çalışmaların olduğu dönemde vatandaşlarımız biraz çile çekti. Ancak bu yapılan alt ve üstyapı hizmetleri tarihi bir hizmettir. Bu hizmetler zor hizmetlerdir halktan oy kaybı yaşatabilir ancak Osman Zolan ve Avni Örki başkanlarım koltuk sevdalısı olmadıklarını göstererek bu işi gerçekleştirdiler. Bundan dolayı ayrıca başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bunların dışında Anafartalar mahallemizde yeşil alanlarımız, oyun parklarımız dâhil bir mahalleye gereken tüm hizmetler yapıldı. 78 ay sonra Anafartalar mahallemiz örnek bir mahalle olacak. Zorlukları çeken mahallelimiz çektikleri zorlukların keyfini çıkarmaya başlamış olacaklar. Bu hizmetleri bizden esirgemeyen gece gündür çalışan belediyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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