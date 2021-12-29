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Denizlispor, İstanbul’da tarih yazarak tur atladı Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 - Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

İHA

Denizlispor, İstanbul’da tarih yazarak tur atladı Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 3 - Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray’ın konuğu olan Denizlispor maç süresinde ve uzatma dakikalarında 33 biten maçta yeşil siyahlı takım penaltılar sonucunda 98 galibiyetle bir sonraki tura atlayarak Denizli’ye dönüyor.


Maçtan dakikalar
3. dakikada Emre Kılınç sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Muhammed’in altıpasa girmeden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.
7. dakikada sağ kanattan Morutan’ın ceza alanına ortaladığı topa arka direkte Cicaldau’nun kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir oyun alanına çeldi. Daha sonra savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
9. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun rakip yarı sahaya geçer geçmez Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı alan İlhan Depe’nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 01
23. dakikada sağ kanatta Gökhan Süzen’den meşin yuvarlağı alan Muhammed’in bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortada Barış Alper’in altıpas içindeki kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir çeldi. Dönen topa sol çaprazdan hareketlenen Cicaldau’nun müsait pozisyondaki şutunu Albdülkadir çizgiden çıkararak gole izin vermedi.
29. dakikada Emre Kılınç’tan topu alan Alpaslan Öztürk’ün hafif sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut kaleci Abdülkadir’in müdahalesine rağmen filelere gitti. 11
38. dakikada Denizlispor yarı sahası sağ kanadı taç çizgisine yakın noktada Cicaldau’dan topu kapan Bünyamin, bekletmeden pasını ileriye gönderdi. Galatasaray savunmasındaki boşluğu değerlendirerek hareketlenen ve meşin yuvarlağın sahibi olan Darri, ceza alanına girdikten sonra kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 12
44. dakikada Taylan’dan pası alan Muhammed, topla sağ tarafa doğru hareketlendikten sonra kaleci Abdülkadir’in de kalesini terk ettiğini gördüp ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top sol kale direğine çarpıp dışarı çıktı.
49. dakikada Emre Kılınç’ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gönderilen ortada Muhammed topu kafayla kale önünde doğru indirdi. Halil Dervişoğlu, altıpasa girmeden kayarak yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 22
50. dakikada Denizlispor savunmasına çıkmak isterken yapılan baskı sonucunda kazanılan topta Morutan, pasını bekletmeden Muhammed’e verdi. Bu oyuncunun Muhammet Özkal’ı vücut çalımıyla ekarte edip ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan çektiği sert şut ağlara gitti. 32
84. dakikada Galatasaray yarı sahasından Berkan’ın gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Kerem’in bir süre topla buluşup kat ettikten sonra ceza sahasına girip hafif sol çaprazdan uygun pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Abdülkadir ayaklarıyla çelerek kornere gönderdi.
90+9. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Süzen’in kale ağzına aşırttığı topu Işık Kaan uzaklaştırmak isterken Nelsson’a çarparak filelere gitti. 33
117. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun hatalı pasında araya giren Halil Dervişoğlu, ceza sahasına girip sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Abdülkadir, sağına uzanarak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Stat: Nef
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx
Galatasaray: İsmail Çipe xx, Oğulcan Çağlayan xx, Alpaslan Öztürk xx, Marcao xx (Victor Nelsson dk. 81 x), Ömer Bayram xx (Patrick van Aanholt dk. 90+8 ?), Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx (Işık Kaan Arslan dk. 90+5 ?), Olimpiu Morutan xx (Berkan Kutlu dk. 82 x), Alexandru Cicaldau xx (Halil Dervişoğlu dk. 46 xx), Barış Alper Yılmaz xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 xx), Mustafa Muhammed xx
Yedekler: Jankat Yılmaz, Gustavo Assunçao, Atalay Babacan, Aytaç Kara
Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xx, Emre Sağlık xx, Erdal Akdarı xx (Leo Schwechlen dk. 66 x), Muhammet Özkal xx, Gökhan Süzen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu xx, Özer Özdemir xx, Bünyamin Balat xx (Asım Hamzaçebi dk. 72 x), İlhan Depe xx (Burak Gümüştaş dk. 82 ?), Darri xx (Bekir Turaç Böke dk. 82 x)
Yedekler: Hüseyin Altıntaş
Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: İlhan Depe (dk. 9), Darri (dk. 38) (Denizlispor), Alpaslan Öztürk (dk. 29), Halil Dervişoğlu (dk. 49), Mustafa Muhammed (dk. 50) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Alpaslan Öztürk (dk. 90+5) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Erdak Akdarı, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Asım Hamzaçebi, Gökhan Süzen, Bekir Turaç Böke (Denizlispor), Mustafa Muhammed, Ömer Bayram (Galatasaray)

Penaltılar:
Atanlar: Victor Nelsson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed, Patrick van Aanholt, (Galatasaray), Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir, Abdülkadir Sünger, Leo Schwechlen (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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