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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de aşılama ivme kazandıkça vaka sayıları düşüyor

İHA

Denizli’de aşılama ivme kazandıkça vaka sayıları düşüyor

Denizli’de yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranının yüzde 82’nin üzerinde olması, vaka sayısında azalmayı da beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 1117 Aralık tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid19 vaka sayıları, Denizli’deki düşüş ile aşılamanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid19 vaka sayıları ile günlük aşılama oranlarından derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında yürütülen yoğun aşılama çalışmaları; maske, mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmasının da etkisiyle meyvelerini vermeye başladı. Mavi kategoride yer alan Denizli’de yüzde 82,2'lik aşılanma ile en çok aşı yapılan iller arasında yer aldı. 4 ile 10 Aralık tarihleri arasında görülen haftalık vaka sayısı 100 binde 249,65 olarak gerçekleşen kentte, 11 ile 27 Aralık tarihleri arasında 100 bindeki vaka sayısı 223,55'e düştü. Kentte haftalık 100 binde görülen vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 25,55’lik azalışa oldu. Düşen vaka sayıları yine de Denizlili vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

“Vatandaş olarak duyarlı olmamız lazım”
Denizli yaşayan Hüdai Şeker, aşı olan vatandaşların rehavete kapılmasından dolayı dert yakındı. Şeker, herkesin pandemi kurallarına riayet etmesi gerektiğini belirterek, “Vaka sayısı artmasında ki sebep maske ve mesafe kurallarına uyulmadığından dolayıdır. Vatandaş ben aşı oldum deyip dikkat etmese tabiki vaka sayısı artar. İlk önce insan kendi sağlığını sonra aile ve çocuğunun sağlığını düşünmemiz lazım. Ben dikkat etmesem kardeşim annem ve babam hasta olur. Daha sonra korona virüsten biz öldük mü salamızı verirler. Başka yapacak bir şey yok. Herkes aşı da olsa maskeyi takmak zorunda. Ben aşı mı oldum. Toplam 4 aşı kendime yaptırdım. Vatandaş olarak duyarlı olmamız lazım” dedi.

“Birçok kişi maske kullanmıyor”
Son günlerde kafedeler de görülen kalabalığın hastalığı artırdığını ve kapalı ortamlarda virüsün daha çok yayıldığına dikkat çeken Resul Öztürkmenli, “Birçok kişi maske kullanmıyor. Kullanmadığı gibi bizim sağlığımızda tehlikeye giriyor. Kafeler ağzına kadar dolu, kimsede maske hiç yok. Birçok ortamda pencere açılmıyor ve kapalı bir ortam mevcut. Bir tane virüslü vatandaş olsa hepsinin hasta olması için yeterli. Hiçbir vatandaş kurallara uymuyor. Benim bildiğim kadarıyla aşı olanlar yoğun bakıma girmiyor. Bu hastalık aşı vuranlara da bulaşıyor ama hafif atlatıyor. Yoksa hasta olmayacak diye bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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