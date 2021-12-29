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Denizli'de Beşiktaşlılardan hakemler hakkında suç duyurusu

DHA

Denizli'de Beşiktaşlılardan hakemler hakkında suç duyurusu


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Beşiktaşlılar Derneği, Spor Toto Süper Lig'de 27 Aralık Pazartesi günü oynanan İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçının orta hakemi Mete Kalkavan ve VAR hakemi Arda Kardeşler hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda iki hakemin eylemleri nedeniyle Beşiktaş'a karşılaşmayı 1-0 kaybettirdiği iddia edildi. Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Orpak ve diğer yöneticiler, Denizli Adliye Sarayı'na giderek maç sırasında görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri gerekçesiyle Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler'i şikayet etti. 
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, sezon başından bu yana Beşiktaş üzerinde hakemler tarafından etki edildiğini ileri sürerek, "Takımımıza hakemler tarafından ciddi anlamda müdahale edildiğini düşünüyoruz. Özellikle bunu Konya maçında net bir şekilde gördük. Çeşitli pozisyonlar var futbol kamuoyunun bildiği, bunlarla alakalı savcılığa hakemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türk adaletine güveniyoruz. Hakemlerin maçta görevi kötüye kullanma varsa gerekli işlemlerin yapılacağını düşünüyoruz. Denizli Beşiktaşlılar Derneği olarak takımımızın her zaman yanındayız" dedi. 
Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Orpak ise, hakemlerin maçta TCK'nın 257'inci maddesi olan görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerini ifade ederek, "Maç sırasında ihraç edilmesi gereken bir futbolcuyu hakemler ihraç etmemiştir. Bu net olarak suçu ortaya çıkarmaktadır. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Türk yargısı bu noktada özellikle Türk futbolu üzerinde oynanan ya da oynanmaya çalışılan oyunları bozacağına inanıyoruz. Amacımız Türkiye'de oynanan her müsabakanın spor kuralları içinde olması kanaatindeyiz. Kurallara uyulmaz ise hukuksuzluklar ve vicdanları yaralayan olaylar ortaya çıkıyor. Vicdanlar yaralanmasın Beşiktaş sahada kaybetsin, masada değil" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Beşiktaş dernek yönetiminden adliye önünde detay
Bora Sever ile Ozan Orpak açıklamasıHABER-KAMERA: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2021-12-29 12:49:01

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