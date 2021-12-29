Sağlıkçılara ulaşım desteği devam edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik sürdürdüğü ücretsiz toplu ulaşım desteğinin 30 Haziran 2022’ye kadar devam edeceğini açıkladı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi salgına karşı en ön safta mücadele eden sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik ulaşım desteğini devam ettirme kararı aldı. Yeni tip korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Mart ayından bu yana sağlık kurumu çalışanları ile eczacılara yönelik hayata geçirdiği belediye otobüsleri ile ücretsiz ulaşım desteğini 30 Haziran 2022’ye dek uzattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, korona virüse karşı canları pahasına salgının en başından bu yana büyük bir gayret ve emekle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte büyük fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarımız ile eczacılarımıza müteşekkiriz. Büyükşehir Belediyemize bağlı toplu taşıma araçlarını milletimizin kahramanı sağlıkçılarımız 30 Haziran 2022’ye kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek” diye konuştu.



Büyükşehir tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında

Yaşanan zor günlerin atlatılması için herkese çok önemli görevler düştüğünü anlatan Başkan Osman Zolan, "Tüm dünyanın olumsuz etkilendiği bu zorlu süreçte, tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi korona virüs tedbirlerine harfiyen uymaya davet ediyorum. İnşallah bu süreci bir an önce atlatıp sağlıklı günlere kavuşuruz” ifadelerini kullandı.

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