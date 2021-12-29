Merkezefendi Gündüz Bakımevi, Şubat’ta ayında eğitim öğretime başlıyor

Merkezefendi Belediyesince çocukların gelişimine katkı sağlamak, çocukları okul öncesinde eğitim hayatına hazırlamak ve çalışan kadınlara destek olmak amacıyla ilçeye kazandırılan gündüz bakım evlerinin ikincisi Merkezefendi Belediyesi GamateksOsman Aydınlı Gündüz Bakımevi, 2022 yılının şubat ayında hizmete başlayacak.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kapılarını açmaya gün sayan gündüz bakımevinde incelemelerde bulundu. 799 metrekarelik alandan oluşan gündüz bakımevi bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Gündüz bakımevinde 4 adet sınıf, uyku odası, rehberlik ve revir odası, etkinlik alanı, açık oyun alanı, sporsanat odası, bekleme alanı, öğretmenler odası, yemekhane ve mutfak bulunuyor.



Merkezefendi’ye ikinci kreşi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her çocuk özeldir. Okul öncesi eğitim her çocuğumuzun hakkıdır” dedi. Başkan Doğan, “İlçemizde özellikle eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliğini sağlamak ve kadın istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği bizler için çok önemli. Tüm çalışmamız Merkezefendi’miz için” diye konuştu.

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