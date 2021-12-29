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Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar

İHA

Denizli'de polisten 10 kilometre kaçtıktan sonra yol kenarına uyuşturucu hap atan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Toplamda 3 bin 290 adet hap ele geçirilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar

Denizli’de polisten 10 kilometre kaçtıktan sonra yol kenarına uyuşturucu hap atan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Toplamda 3 bin 290 adet hap ele geçirilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi uyuşturucu madde sevk edileceğine yönelik aldıkları bilgi doğrultusunda harekete geçti. Belirlenen aracı takip eden ekipler, dur ihtarı çekerek aracı durdurmaya çalıştı. Polisin ikazlarına uymayan şüpheliler 10 kilometre boyunca nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçış esnasından malzeme attıkların gören ekipler, yol kenarında durarak dağılmış halde uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan arama sonucu araçta ve yol kenarında toplam 3 bin 290 adet hap bulundu. Yapılan operasyonda yakalanan 2 şüpheli, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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