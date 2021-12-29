Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan bir gruba yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklanırken, ruhsatsız tabanca ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, genişletilerek devam eden çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden yapılan aramada 120 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet mermi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheli “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlarca tutuklandı.

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