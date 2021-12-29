Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hasan Kurban (52), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kurban'ın koronavirüse karşı aşı olmadığı öğrenildi.

Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak çalışan evli, 1 çocuk babası Hasan Kurban, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Kurban, çalıştığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kurban'ın cenazesi Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çakmak Mezarlığında toprağa verildi. Kurban'ın koronavirüs aşılarını yaptırmadığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Hasan Kurban için Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk de mesaj yayınladı. Öztürk, "Servergazi Devlet Hastanesi'nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-12-29 19:26:44



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