Yeşil bir dünya için geliştirilen FutureBio projesi desteklenmeye hak kazandı PAÜ’nün çevre projesine Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Destek

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan “Haydi, gelecek için biyobozunur plastik kullanalım!” projesi, Yükseköğretim İçin İş birliği Ortaklıkları kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Arzum Işıtan, Prof. Dr. Cem Gök, Dr. Öğr. Üyesi Mine Sulak, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Onar, Prof. Dr. Fatma Susar ve Öğr. Gör. Ramazan Çağrı Kutlubay’ın proje ekibini oluşturduğu, insanlığın doğaya bıraktığı karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilir bir gelecek ve daha yeşil bir dünya için geliştirilen FutureBio projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Temel amacı toplumu, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler hakkında sistematik ve bilimsel bir çözüm olarak bilgilendirmek ve bir eğitim platformu oluşturmak olan projede, Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye’den Selçuk Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi, İtalya’dan Cosvitec Societa Consortile Arl, Fondazione Bruno Kessler, Universita Degli Studi Di Trento ve Indivenire srl, Almanya’dan Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Romanya’dan Unıversitatea Tehnica ClujNapoca, Finlandiya’dan CTRL Reality Oy ve bağlantılı ortak olarak İsviçre’den University of Applied Sciences of Southern Switzerland proje ortağı olarak görev alacak.



“AB raporlarına göre, her yıl yaklaşık 25,8 milyon ton plastik atığın yalnızca yüzde 6’sı geri dönüştürülmüş plastikten oluşuyor”

Projenin çıkış noktası olan plastik atıkların geri dönüşümü ve bu atıkların çevrede bıraktığı tahribat hakkında bilgi veren PAÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzum Işıtan; “AB raporlarına göre, plastik ambalaj parçaları, toplam çöp miktarının yaklaşık yüzde 8'ine karşılık gelmektedir. Bunların yanı sıra 5 milimetrenin altında küçük parçacıklar olan mikroplastikler nehir, göl, deniz ve okyanusların kirlenmesinde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Uzun yıllar bozulmadan kalabilen plastik malzemeler için geri dönüşüm, enerji üretimi için yakma, kompostlama veya toprakta biyolojik bozunma bertaraf işlemleri olarak sayılabilir. AB'de her yıl yaklaşık 25,8 milyon ton plastik atık üretildiği ve kullanılan plastik ürünlerin yalnızca yüzde 6'sının geri dönüştürülmüş plastik olduğu belirtilmektedir. FutureBio projesinin bu temel önceliklere katkı sağlamak amacıyla geliştirildi” dedi.



Öğrenciler biyopolimerler ile tanışacak, geleceğe daha yaşanılabilir bir çevre bırakacak

Doç. Dr. Arzum Işıtan projeleri ile ilgili verdiği bilgi ise şöyle; “Bu proje, Avrupa Birliği’nin eğitim ve öğretim alanında bireylerin ve grupların öğrenme faaliyetlerinde iş birliğini geliştirme, kaliteyi artırma ve yeniliği teşvik etme stratejisine uygun olarak hazırlanmıştır. Projenin hazırlanmasında, özellikle Covid19’un yol açtığı zorluklar ve krizler, ‘Dijital Eğitim Eylem Planı’ doğrultusunda dijital eğitimin önemi dikkate alınmıştır. Bu konuları göz önünde bulundurarak proje kapsamında üniversite öğrencileri ve sanayi çalışanları için yüksek performanslı bir dijital teknoloji geliştirmek önceliğimizdir. Bu sayede tüm Avrupa’da polimer ve biyopolimer ve bunların üretim teknolojileri hakkında bilgi veren üniversite ve sanayi kuruluşlarının eğitimine yönelik yüksek kaliteli dijital teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu dijital araçlarla eğitimde kapasiteyi ve esnekliği artırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında çevrimiçi eğitim materyalleri, laboratuvar videoları, sanal gerçeklik araçları ve ders kitabı hazırlanacak. Hazırlanan tüm bu ürünler, web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olacak. Ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde bilgilendirme toplantıları, yarışmalar ve farkındalığı arttıracak çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmek bu projenin hedefleri arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

