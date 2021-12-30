İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular Mezarlıktaki ağaca kendini iple asan şahıs, güvenlikçinin dikkati sayesinde hayata döndürüldü

Denizli’de mezarlığa giderek yüksek bir ağaca bağladığı iple kendini asan şahıs, güvenlikçinin dikkati sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu. Kendini boşluğa bırakan şahsı havada tutan ve daha sonra yardım isteyerek ipi kesen güvenlikçi, yaptığı kalp masasıyla onu hayata tutundurdu.

Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 37 yaşındaki Mustafa Ç., İlbade Mezarlığı’na giderek yüksek bir ağaca bağladığı ipi boynuna geçirerek kendisini boşluğa bıraktı. Bu esnada mezarlıkta devriye atan Güvenlikçi Yasin Tatık, Mustafa Ç.’nin ağaçta intihara teşebbüs ettiğini görerek hızlıca olay yerine koştu. Ayaklarından yakaladığı Mustafa Ç.’yi havaya kaldırarak nefes almasını sağlayan güvenlikçi, ardından bağırıp yardım istedi. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden yardım çığlıklarını o esnada yoldan geçen bir minibüs şoförü ile bölgede yaşayan Abdülkadir Uludağ duydu.

Hızlı bir şekilde duvarın üzerinden atlayan 2 kişi, ağacın üzerine çıkarak Mustafa Ç.’nin asılı olduğu ipi kesti. Kalbinin durduğunu fark eden güvenlikçi Yasin Tatık, hızlı bir şekilde Mustafa Ç.’ye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yardım eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, güvenlikçinin kalp masajı yaparak hayata geri döndürdüğü Mustafa Ç.’yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken, Mustafa Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



“İpini keserek indirdik”

Bağırma sesi üzerine olay yerine gelerek güvenlikçiye yardım eden Abdülkadir Uludağ, “Bağırma sesi duydum. Benim evde zaten karşıda, koştum direk. Adamın kendini astığını gördüm. İpini keserek indirdik. Ardından 112’yi aradım. Polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Durumunu tam bilmiyorum ama kalp masajı falan yaptık. Güvenlikçi zaten koşarak geldi. Güvenlikçinin koşmasıyla biz de geldik. Bir komşum daha vardı, hep beraber indirdik” dedi.

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