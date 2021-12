Kadın futbol takımı ve ampute sporcular kadına şiddete 'hayır' dedi Kadına şiddete dikkat çekmek için gösteri maçı yaptılar

Denizli Ampute Futbol Takımı ve Denizli Kaplanlarspor Kadın Futbol Takımı, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla gösteri maçı yaptı.



Denizli’yi Ampute Süper Liginde başarı ile temsil eden ancak ekonomik sorunlarla boğuşan Denizli Ampute Futbol Takımı ve Denizli Kaplanlarspor Kadın Futbol Takımı, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Pamukkale Üniversitesi sahasında gösteri maçı yaptı. Son zamanlarda artış gösteren kadına şiddette dikkat çekmek amacıyla yapılan gösteri maçını velilerin yanı sıra futbolseverlerde izledi. Etkinliği değerlendiren Denizli Ampute Futbol Takımı Başkanı ve oyuncusu Ramazan Altuğ iyi bir mücadele olduğuna dikkat çekerek “Bu gün güzel bir maç yaptık. Sonuç bir tarafa sahada gerçekten ciddi bir mücadele vardı. Bir tarafta kadın futbol takımı diğer tarafta ampute futbol takımı biz bu gün böyle bir müsabaka oynamaktan dolayı son derece mutlu olduk. Her zaman kadına şiddete karşı olduk” dedi.



“Kadına şiddet uygulayan insan olamaz”

Denizli Kaplanlarspor Kulübü Başkanı İsmail Özçakmak’da, “Bu gün bir farkındalık yaratalım kadına şiddete dikkat çekelim dedik. Biz bu gün farkındalık yaratalım derken de engelli arkadaşlarımızı seçtik. Güzel bir maç oldu. Her iki tarafta iyi mücadele etti. Biz her zaman için kadına şiddetin karşısındayız. Kadın olmazsa vatan olmaz” diye konuştu.

