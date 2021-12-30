Denizli Valiliği yılbaşı önlemlerini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Valiliği yılbaşı önlemlerini açıkladı

İHA

Denizli Valiliği yılbaşı önlemlerini açıkladı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid19 tedbirleri kapsamında Merkezefendi ilçesinde bulunan Denizli Hayat Evi’nin kapalı kalmasının devamına ve yılbaşında eğlence ile restoran gibi işletmelerin HES kodu ile müşteri alımı yapılmasına karar verildi.

Denizli Valiliği, 39 No’lu Covid19 tedbirleri kapsamında Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda verilen kararlar ise şöyle; “Merkezefendi Kaymakamlığı tarafından, Merkezefendi Bozburun Mahallesinde bulunan Denizli Hayat Evinin 16.03.2020’den bu yana faaliyeti durdurulan hayat evinin bilahare değerlendirilmek üzere kapalı kalmasının devamına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Yılbaşı gecesi için korona virüs tedbirleri de açıklandı
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yılbaşı için verilen karar ise şöyle; “Özellikle yılbaşı gecesinde otel, restoran, eğlence, düğün salonu ve benzeri işletme veya mekanların yemek, canlı müzik gibi organizasyonlar sebebiyle kalabalık olacağı öngörüldüğünden; Bu işletmelere girişlerde HES kodu uygulamasının tüm çalışan ve müşteriler için titizlikle uygulanmasına, HES kodu riskli olanların işletmeye alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine; Riskli kişi tespit edildiğinde durumun güvenlik güçlerine derhal haber verilmesine, İşletme sahibinin bütün bu tedbirlerin alınması ve uygulamasından sorumlu tutulacağına, Yılbaşı gecesi özellikle eğlence mekanlarında veya kalabalık olabileceği düşünülen işletmelerde ilgili ilçenin Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma, Belediye, Sağlık, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman gibi kurumlarımızın personellerinden oluşan denetim ekipleri tarafından sık sık denetimler yapılmasına, işletme ile mekan sahiplerinin ve vatandaşların tedbirlere uyma hususunda uyarılmasına, tedbir ihlali tespit edildiğinde derhal işlem tesis edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın futbol takımı ve ampute sporcular kadına şiddete 'hayır' dedi Kadına şiddete dikkat çekmek için gösteri maçı yaptılar
YEREL HABERLER Kadın futbol takımı ve ampute sporcular kadına ...
Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği meyvelerini vermeye başladı Kadınlar üretiyor Merkezefendi kazanıyor
YEREL HABERLER Kadın üreticilere sağlanan küçükbaş hayvan desteği ...
PAÜ Eğitim Fakültesi’nde 43 proje sergilendi
YEREL HABERLER PAÜ Eğitim Fakültesi’nde 43 proje sergilendi
İklim değişikliği ve tarımsal üretim üzerindeki etkileri
YEREL HABERLER İklim değişikliği ve tarımsal üretim üzerindeki ...
İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular Mezarlıktaki ağaca kendini iple asan şahıs, güvenlikçinin dikkati sayesinde hayata döndürüldü
YEREL HABERLER İpten alıp kalp masajıyla hayata ...
Yeşil bir dünya için geliştirilen FutureBio projesi desteklenmeye hak kazandı PAÜ’nün çevre projesine Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Destek
YEREL HABERLER Yeşil bir dünya için geliştirilen FutureBio projesi ...
Öğrencilere 224 bin yardımcı kitap dağıtılma başlandı
YEREL HABERLER Öğrencilere 224 bin yardımcı kitap dağıtılma başlandı
Jeopark Temalı Fotoğraf Sergisi’yle PAÜ Honaz MYO farkındalık oluşturdu Honaz MYO’da Denizli Traverten Jeoparkı konulu konferans ve fotoğraf sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Jeopark Temalı Fotoğraf Sergisi’yle PAÜ Honaz MYO ...
Polisin 'dur' ihtarından kaçarken uyuşturucu hapları atan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarından kaçarken uyuşturucu hapları ...
Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Aşı olmayan radyoloji teknikeri koronavirüsten öldü
Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Yılbaşı etkinliği hasta çocuklara moral oldu PAÜ’de tedavi gören çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Yılbaşı etkinliği hasta çocuklara moral oldu PAÜ’de ...
Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km kaçtılar
YEREL HABERLER Binlerce uyuşturucu hapı yol kenarına atıp 10 km ...
Merkezefendi Gündüz Bakımevi, Şubat’ta ayında eğitim öğretime başlıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Gündüz Bakımevi, Şubat’ta ayında eğitim ...
Denizlispor kalecisi Abdülkadir'i futbolu bırakmaktan antrenörü döndürdü
YEREL HABERLER Denizlispor kalecisi Abdülkadir'i futbolu bırakmaktan ...
'Gece Yarasalarının' son üyesi JASAT'ın ağına takıldı JASAT aile boyu hırsızlık yapan ‘Gece Yarasalarının' sonu oldu Akrabasının yanında saklanan son çete üyesi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 'Gece Yarasalarının' son üyesi JASAT'ın ağına ...
Sağlıkçılara ulaşım desteği devam edecek
YEREL HABERLER Sağlıkçılara ulaşım desteği devam edecek
28 öğrencinin fotoğrafları beğeniye sunuldu Ahi Evran’ın Ruhuyla Benim Esnafım fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerine kavuştu
YEREL HABERLER 28 öğrencinin fotoğrafları beğeniye sunuldu Ahi ...
Denizli'de Beşiktaşlılardan hakemler hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER Denizli'de Beşiktaşlılardan hakemler hakkında suç ...
İHA'nın haberi Ömer’in sesi oldu İHA’nın haberinin ardından Ömer'in yıllardır beklediği ziyaretçilerin sayısı arttı Baba Saffet Aktaş; “Cennet kuşu Ömer’imi ziyarette gelen herkese çok teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER İHA'nın haberi Ömer’in sesi oldu İHA’nın haberinin ...
Denizlispor'da kupa zaferinin mutluluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da kupa zaferinin mutluluğu yaşanıyor
Galatasaray’ı kupada saf dışı bırakan Denizlispor 4 gün izne ayrıldı Galatasaray galibiyeti sonrası Denizlispor’da büyük sevinç hakim
YEREL HABERLER Galatasaray’ı kupada saf dışı bırakan Denizlispor 4 ...
Gözleri tedavi edilen kartal özgürlüğe kanat çıprtı Görme yetisini kaybeden kartalın gözlerine ışık oldular
YEREL HABERLER Gözleri tedavi edilen kartal özgürlüğe kanat ...
Denizlispor 2. Başkanı Akcan, “Galatasaray zaferi, horozun silkinişi ve dirilişin başlangıcı olacak”
YEREL HABERLER Denizlispor 2. Başkanı Akcan, “Galatasaray zaferi, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.