Denizli’de 11 ayda yeni kurulan ticari işletmeler ile kooperatif sayısı bin 307’ye ulaştı Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, 2021’in son toplantısını gerçekleştirdi DTO Başkanı Erdoğan: “Denizli’miz her geçen gün daha da büyüyor”

Denizli Ticaret Odası Meclisi, 2021’in son toplantısını yaptı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’de 11 ayda yeni kurulan gerçek kişi ticari işletmeleri ile kooperatif ve şirketlerin toplamının bin 307’ye ulaştığını ve yeni kurulan 422 gerçek kişi ticari işletmesiyle iller arasında 8’inci olduğunu açıkladı.



Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, aralık ayının olağan DTO Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yanı sıra Denizli ve sektörlerle ilgili son gelişmelerin ayrıntılarını, son bir ay içindeki üyeleriyle ilgili faaliyetleri ile projelerinde geldikleri son aşamayı anlattı. Gelecek yıla dair planlamalarını aktardı. Meclis üyelerinin ve Denizlililer’in yeni yıllarını kutladı. 2021 yılının son oturumu, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde toplandı. Meclisin olağan gündeminde yer alan 2022 yılı bütçesi, DTO Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Şamil Çınar tarafından meclis üyelerine okundu. Çınar’ın gelir gider bütçesini açıklamasının ardından da Meclis Başkanı Sarıkaya, bütçeyi meclisin onayına sundu. Meclis üyeleri, DTO’nun 2022 yılı bütçesine oy birliği ile onay verdi.



“Türk Lirası’na güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları destekliyoruz”

Olağan gündemin görüşülmesinin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son meclis toplantılarından bu yana yurt içinde yaşanan ekonomiyi ilgilendiren gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan; “Türk Lirası’na güveni tesis ederek ekonomimizi güçlendirecek adımları destekliyoruz. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi’nin olumlu etkilerinin olmasını umuyoruz. İş dünyamızın, yatırımlarının, sektörlerimizin ve ihracatçımızın önündeki önemli engellerden biri durumundaki döviz kurlarındaki istenmeyen anlık sert yükselişleri gündemimizden düşürerek, zamanla piyasayı istikrara kavuşturmasını bekliyoruz. Böyle bir gelişme, sanayicimizin ve ticaret erbabının önünü açacak, elini rahatlatacaktır. Uzun dönemde ve gerçek anlamda hem ülkemizin hem de iş dünyamızın, sonuç olarak devletimizin ve aziz milletimizin kazanacağını düşünüyorum” dedi.



“Denizli’miz, iller arasında 8’inci sırada”

Başkan Erdoğan, konuşmasında Denizli özelindeki ekonomik verileri de paylaştı. Yıl başından bu yana kurulan 422 gerçek kişi ticari işletme ile Denizli’nin iller arasında 8’inci sırada yer aldığını duyuran Erdoğan; “TOBB’un Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, yılın 11 ayında şehrimizde kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı. Geçen ay Denizli’mizde kurulan şirket sayısı 85, gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı ise 43. 1 adet de kooperatif kuruldu. 11 ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerimiz ile kooperatif ve şirketlerimizin toplamı 1.307” olduğunu açıkladı.



“Yatırımlarımız sayesinde, Denizli’miz 2 bin 455 çalışan daha kazandı”

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre, Denizli’nin istihdamının geçen yıla kıyasla arttığını söyleyen Başkan Erdoğan; “Eylül’ün sonu itibarıyla, 4A aktif sigortalı çalışan sayımız 237 bin 736 oldu. Geçen yıl aynı ayda 222 bin 485 idi. 1 yılda istihdamımızı yüzde 6,85 artırdık, 15 bin vatandaşımızı işgücümüze kattık. Aylık artışımız ise yüzde 2. Denizli’mize verilen sektörel yatırım teşvik belgesi sayısı, geçen yılın ilk 10 ayında 138 idi, bu yılın aynı döneminde 184’e çıkarak yüzde 33,33 arttı. Oransal olarak, ülke genelindeki artışı geçtik. Sektörel yatırım teşvik belgesi ile gerçekleştirilen yatırımlarımız sayesinde, Denizli’miz yılın ilk 10 ayında 2 bin 455 yeni çalışan kazandı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 2 bin 283 idi, yüzde 7,5’lik bir artış yakaladık. Sağlanan istihdamın bin 940’ının imalat sektöründe olması önemli. Bu sayede imalatta sağlanan istihdam bir önceki yıla göre yüzde 37,9, madencilik sektörümüzde sağlanan istihdam yüzde 24,2, tarımda sağlanan istihdam ise yüzde 140 arttı” diye konuştu.



“Marka başvurusu ve tescilli marka sayısıyla, Denizli’miz iller arasında 13’üncü”

Sanayi ve ticaretin gidişatı için öncü gösterge kabul edilen verilerin iyi olduğunun da altını çizen Başkan Erdoğan; “Kasımda Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim için tüketilen elektrik miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,95 arttı. İl genelinde ticarethanelerimizdeki elektrik kullanımı ise yılın ilk 11 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,43 yükseldi. Aynı ay, Organize Sanayi Bölgemizde üretim için tüketilen doğal gaz miktarında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,56’lık artış oldu. Tüm bunların yanında Türk Patent ve Marka Kurumu’muzun verilerine göre, marka başvurusu ve tescilli marka sayısında, Denizli’miz iller arasında 13’üncü sırada. Geçen yılın ilk 11 ayında bin 952 olan marka başvurumuz bu yılın aynı döneminde 2 bin 97’ye yükseldi, yüzde 7,43’lük artış oldu. Aynı dönemde, faydalı model başvurumuz 32 iken bu yıl 57’ye çıktı; yüzde 78,13’lük önemli bir artışa imza attık. 380 olan endüstriyel tasarım başvurumuzun sayısı, bu yıl 566’ya yükseldi, yüzde 48,95’lik bir artış yakaladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.