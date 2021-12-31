Özel öğrencilerin TÜBİTAK Bilim Fuarı, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Denizli’de, TÜBİTAK Bilim Fuarı öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde ekip ruhuyla çalışarak oluşturduğu projelerden örnekler sunmaya devam ediyor. İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.



TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları, öğrencilerin öz güvenlerine katkı sağlayan ve insanlık yararına projelerini sergileme fırsatı buldukları etkinliklerden biri daha açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarı Sergileri, Denizli’de, öğrencilerin birlik beraberlik içerisinde ekip ruhuyla çalışarak oluşturduğu projelerden örnekler sunmaya devam ediyor. İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Bilim Fuarının açılışına Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Kamu Kurumu ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



“Özel öğrencilerimizin projelerine şahit olmak bir başka değerli”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Denizli’de erken çocukluk döneminden başlayarak iş okullarına kadar devam eden, engel türlerine göre gruplandırılmış okullarımızın olması ilimiz için son derece gurur verici. Özel gereksinime sahip öğrencilerimizin hayatın içerisinde aktif rol almaları ve dolayısıyla toplumun içerisinde kendilerine rol bulmaları bu okullarımız sayesinde gerçekleşiyor. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları da bu amaçları gerçekleştirme yolunda önemli bir vesile oldu. Her fuarın bıraktığı iz ayrıdır, ancak özel öğrencilerimizin uzun süreçler sonrası tamamladıkları projelere şahit olmak bir başka değerli. Bu fuar, yalnızca okulumuzun sınırları içerisinde değil onlarca evde mutluluk ve moral kaynağı olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ sözünden hareketle, ilgisini ve emeğini bir an bile öğrencilerinin üzerinden eksik etmeyen kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Fuar, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen tüm projeleri gezen protokol üyeleri, projeler hakkında danışman öğretmenlerden bilgiler aldı. İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun hazırlamış olduğu bilim fuarında 2 inceleme, 2 tasarım ve 4 araştırma olmak üzere toplam 8 proje yer almaktadır. 25 öğrenci ve 21 danışman öğretmenin görev aldığı fuar, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

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