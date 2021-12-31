PAÜ’lü öğrenciler gastronomi yarışmasından ödülle döndü

PAÜ Tavas MYO Aşçılık Programı öğrencileri, İstanbul Avrasya Fuar Merkezi’nde gerçekleşen 18. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nden 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz, 2’incilik kupası ve altın tava ödülü ile döndü.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tavas Meslek Yüksekokulu (Tavas MYO) Aşçılık Programı Öğrencileri; Ayşe Yılmaz ve Buğra Namlıer, Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’ne katıldı. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 18’incisi organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivalidir. Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festivalde, dünya genelinden usta şefler hünerlerini sergiledi. PAÜ Tavas MYO’yu temsilen balık, kapalı kutu, corving, makarna kategorilerinde yarışan öğrenciler, toplamda; 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya, 2’incilik kupası ile altın tava ödüllerinin sahibi oldu.



Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Tavas MYO Öğr. Gör. Nusret Ercan Şenlikçi, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında öğrencilerin elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdıklarını ifade ederken, katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Tavas MYO Müdürü Prof. Dr. Abdullah Akdoğan’a teşekkürlerini iletti.

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