Başkan Doğan hayvan severlerle bir araya geldi

Merkezefendi Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan ve ilçedeki sokak canlılarının mama ve barınak ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 Aralık ayında kurulan ‘Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’ 1 yaşına girdi.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam eden tesisin birinci yılında hayvan sever gönüllüler ile bir araya geldi. Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisi’nde gerçekleştirilen ‘1.Yıl İstişare Toplantısı’nda tesisin bir yıllık faaliyetleri değerlendirildi. Programda hayvan sever gönüllüler tesisin farkındalık yaratmasından ve hayata geçirilen çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Doğan’a teşekkür ettiler. İstişare toplantısında yeni yılda yapılmasını istenilen faaliyetler de not alındı.



Pet Kafe ve Mama Üretim Tesisinin Türkiye’ye örnek olmaya devam ettiğini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Biraz yağmurlu ve soğuk bir günde bu programımızı gerçekleştiriyoruz. Ama biz zaten mevsim şartları ne olursa olsun can dostlarımızın yanında olduğumuz için bu koşullar bizi etkilemiyor. Sizlerle birlikte bir ilki gerçekleştirip can dostlarımız için, özellikle sokak canlıları için bir mama üretim tesisi açtık. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çok çalıştı. Göreve geldiğimizde stratejik plan çalışması yapmıştık. Sizlerden gelen istekler, dezavantajlı hemşehrilerimizden gelen isteklerle birlikte özellikle sokak canlıları için projeler gerçekleştirdik. Bu tesis gerçekten çok güzel oldu. Pandemi dönemindeki kısıtlamalarda dışarı çıkamadığımız zamanlarda can dostlarımız için Bülent Bey ve diğer derneklerimizle birlikte elde ettiğimiz mamaları can dostlarımıza ulaştırdık ve onları besledik. Geri dönüşler çok güzel oldu” dedi.



Tesise gönüllülerin yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Doğan, “Biz Merkezefnedi’de yaşayan her canlıya hizmet etmek istiyoruz. Her can bizim için çok değerli ve kıymetli. Üreten bir belediye olma yolunda ilerliyoruz. Parklarda bahçelerde bize lazım olan kompost gübrenin bir kısmını da buradan karşılıyoruz. Böylelikle hem tasarruf etmiş oluyoruz hem de örnek oluyoruz. Burası sadece üretim tesisi değil, sizlerin toplantılarınızı yapabileceğiniz de bir yer. Özellikle kedi ve köpek için yuvalar tasarlıyoruz. Elimizde çok yoğun talepler var. Bu da bizi çok sevindiriyor. Ürettiğimiz mamaları evlere kadar götürüyoruz. Pandemiyle birlikte doğanın, suyun, güneşin, hayvanların kıymetini ve önemini anladık. Çok fazla hayvan sahiplenen, bakmak isteyen, onlarla birlikte hayatını devam ettirmek isteyen özellikle çocuklarla ve hemşehrilerimizle karşılaştım. Derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

