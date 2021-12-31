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Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yasak için 100 milyon TL getirecek varsa bırakırım

DHA

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yasak için 100 milyon TL getirecek varsa bırakırım


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında noktalayan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılın son gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Uz, kulübün mali tablosunu açıkladı. Denizlispor'un toplam 153 milyon TL borcu olduğunu, kendi dönemlerinde ise 6 milyon TL borç yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Transfer yasağını kaldırabilmek için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var, bunu da yönetimin karşılaması mümkün değil. Bu 100 milyon TL'yi getirecek varsa görevi bugün bırakmaya hazırım" dedi.
Devreyi hedefledikleri 20 puan barajının 4 puan gerisinde bitirdiklerini, son haftalarda birçok oyuncunun sakatlanması nedeniyle maçlara çok eksikle çıktıklarını söyleyen Uz, "Sportif açıdan başarısız bir ilk yarı geçirdik. Bir takımda eksik oyuncuların fazlalığı mazeret olarak gösterilmemeli denilebilir ancak gerçekte bunun ne kadar büyük bir dezavantaj olduğu ortadadır. Stachkowiak, Hakan Çinemre, Veton Tusha, Okan Derici, Muğdat Çelik, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati, Muhammed Eren Kıryolcu, Kevin Mayi ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları sebebiyle son dönemlerde forma şansı bulamadı. Sakat oyuncularımızın çokluğu sebebiyle maalesef ilk yarıdaki hedefimizi tutturamadık" ifadelerini kullandı. 
"KUPADA GÜNDEME DAMGA VURDUK"
Ziraat Türkye Kupası'nda ise Galatasaray'ı eleyerek büyük bir başarı elde ettiklerini anlatan Mehmet Uz, "Ligde istediğimiz yerde olamamamıza rağmen Türkiye Kupası'nda elde ettiğimiz başarıyla spor gündemine damgamızı vurmayı başardık. Uzun yıllar sonra ilk kez adımızı son 16'ya yazdırarak tarihi bir zafere imza attık. Galatasaray karşısında ortaya koyduğumuz mücadele, tur atlamaktan daha kıymetlidir. Genç oyunculara fırsat verildiği zaman neler yapabileceklerini bir kez daha gördük. Kupada aldığımız zaferin sevincini bir kenara bırakıp artık lige konsantre olacağız. Ligde bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulup, üst sıralara çıkacağımızdan şüphemiz yoktur" dedi. 
"HİÇBİR MENFAATİMİZ OLMADI"
Başkan Uz, kulübün kayyuma kalmaması için göreve geldiklerini belirterek, "4 ay önce kulübe sahip çıktığımız için bize teşekkür edenlerin bir kısmının bugün her şeyi unutarak bize tepki göstermelerini anlamakta zorlanıyoruz. Yine hatırlatmak isterim ki 4 ay önce bu kulüpte sadece 2 profesyonel futbolcu vardı. Transfer tahtası kapalıydı. Teknik heyeti ve yönetimi yoktu. Üst üste yapılan olağanüstü genel kurullarla bir bilinmezliğe doğru hızla yol alınıyordu. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hiçbir maddi ve manevi menfaat beklemeden göreve talip olduk. Transferi açtık, takımımızı kurduk ve tüm rakiplerimizden 3-4 hafta dezavantajlı şekilde lige başladık. Şu anda futbolcuların tüm prim alacaklarını ödedik" açıklamalarını yaptı. 
"HER ZAMAN ŞEFFAFLIK İLKESİNİ BENİMSEDİK"
Kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, alınan sonuçlar sebebiyle tenkit ve eleştirilere her zaman saygı gösterdiklerini ifade eden Uz şöyle devam etti: "Olumlu eleştirileri hep yol gösterici olarak gördük. Eleştirilmekten hiç korkmadık. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf bir yönetim sergiledik. Son dönemlerde şahsım ve yönetim kuruluma karşı dayanılması zor eleştiriler yöneltilmeye başlandığını üzülerek görüyorum. Hak etmediğimiz bu eleştirileri belli bir düzeye kadar sineye çekebiliriz, çektik de. Özellikle sahte sosyal medya hesaplarından yapılan eleştiriler maksadını aşmaya başlamıştır. Yapılan asılsız yorum ve haberler ile ilgili de harekete geçtiğimizin bilinmesini istiyoruz. Yapılan yorum ve haberler sadece yıldırma politikasıdır. Bu sadece kulübümüze zarar vermektedir."
"TRANSFER YASAĞINI KALDIRMAK İMKANSIZ"
Kulübün 153 milyon TL borcu olduğunu ve transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Uz, "Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız imkansız. Ama 'ben açarım' diyen varsa gelsin, parayı bankaya yatırsın ve hemen görevi bırakalım" dedi. Bu borcun 6 milyon 577 bin TL'sinin mevcut yönetime ait olduğunu ve sezon başı 78 milyon TL olan geri kalan borçların kurla birlikte 153 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Uz, "Transferi kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bu yüzden futbolculara 2+1 yıllık sözleşme yaptık. Alacaklı futbolculara da sesleniyorum. Gelin imzanızı atın, transfer yasağı açılsın. Yine alacağını geri koyalım. Yoksa bu kulüpten 1 TL almanız mümkün olmayacak" ifadelerine yer verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Uz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2021-12-31 14:07:32

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