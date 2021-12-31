Denizli'de dolmuş ücretlerine zam Denizli’de 2022 yılında uygulanacak minibüs ücretleri açıklandı

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.



Alınan yeni bir kararla birlikte 1 Ocak’dan itibaren Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş hatlarında zamlı tarife uygulanacak. Buna göre 3 lira 50 kuruş olan sivil tarifesi 4 lira 50 kuruş, 2 lira 75 kuruş olan öğrenci tarifesi ise 3 lira 50 kuruş olarak uygulanmaya başlanılacak.

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