Geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, geçtiğimiz yıl ve bu yıl fakülteyi kazanan geleceğin hekim adayları için geleneksel hale getirdiği Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, bu özel günde 533 öğrencinin heyecanına ortak oldu.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi, fakülteyi kazanan geleceğin hekimleri, öğrencileri için her yıl Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenliyor. Geçtiğimiz yıl Covid19 salgını sebebiyle bu tören gerçekleştirilemezken bu yıl ise Beyaz Önlük Giyme Töreni’nde bir ilk yaşandı ve dönem 1 ile dönem 2 öğrenci iki ayrı günde düzenlenen törende beyaz önlüklerini giydi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, açılış konuşmaları ile başladı. Törende konuşma yapan PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, PAÜ Tıp Fakültesi ve PAÜ Hastanesi’nin bölgenin en güçlü hastanelerinden bir tanesi olduğunu hatırlatırken, Denizli ve çevre illerden günlük yaklaşık 7 bin hastanın tedavi olmak için hastanelerine başvurduğunu söyledi. Böyle bir donanımlı bir hastanesi olduğu için PAÜ Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrencilerin oldukça şanslı olduğu dile getiren Prof. Dr. Yüksel, bu törenle birlikte umutların güzel sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.



Törende konuşma yapan ikinci isim PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek Küçükatay oldu. Konuşmasında, beyaz önlüğün kutsal bir sorumluluk olduğunu hatırlatan Dekan Prof. Dr. Küçükatay, öğrencilerden hayatlarının her safhasında beyaz önlüğün gerektirdiği sorumlulukları daima taşımalarını istedi. Prof. Dr. Melek Küçükatay, öğrencilerden mesleklerini icra ederken kolay olanı değil doğru olanı seçmelerini ve etik ilkeler doğrultusunda doğru kararlar almalarını istedi. Fakülteye katkı sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.



Rektör Kutluhan: “Bizler, Tıp Fakültesi ve Rektörlük olarak sizin önünüzü açmak istiyoruz”

Törende konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şu ifadeleri kullandı: “Doktorluk, gece gündüz tatil demeden hem fiziki hem zihinsel çalışmaktır. Çalışan kazanır siz çalıştınız kazandınız. Bitmedi yeniden çalışmaya başlayın ve kazanın. Doktorluk, görmektir. Görmüyorum desende hastaları göreceksin, onlar hep sana kendilerini gösterecekler sen hiçbir zaman görmemezlikten gelemeyeceksin. Doktorluk, anlamaktır. Anlamıyorum diyemeyecek kadar anlamaktır. Unutma, hep sen seni anlayan birini arayacak ve seni de bir doktordan başka anlayan olmayacak” dedi. Konuşmasının devamında öğrencilere eğitimöğretim hayatları ile ilgili tavsiyelerde bulunan ve kendi öğrencilik dönemindeki çalışma sisteminden örnekler veren Rektör Prof. Dr. Kutluhan, “Bizler, Tıp Fakültesi ve Rektörlük olarak sizin önünüzü açmak istiyoruz. TUS Komitesi ile bir taraftan TUS’a, PDÖ ile bir taraftan pratik hekimliğe sizleri hazırlamak istiyoruz” dedi.



Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın konuşmasının ardından Tıp Fakültesi’ni bu yıl kazanan öğrencilerden Mohammad Abusenenh ve Emre Can Kuzucu’ya beyaz önlüklerini giydirdi. Törenin devamında Rektör Prof. Dr. Kutluhan, PAÜ Tıp Fakültesi ve PAÜ Hastanelerine bağışta bulunan hayırseverlere şilt takdiminde bulundu.



İki gün süren törenlerde, 272’si dönem 1 ve 261’i dönem 2 öğrencisi olmak üzere toplam 533 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek hekimlik mesleğine giden süreçte ilk adımlarını attı.

