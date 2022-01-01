Merkezefendi 4'te 4 peşinde

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DENİZLİ, (DHA)- ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle düşme hattından uzaklaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol, yarın 2022'nin ilk sınavında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ligde ilk yarının son maçını oynayacak Merkezefendi'nin 14 maçta 5, sezonun flaş ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin ise 8 galibiyeti var.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2022-01-01 11:52:28



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