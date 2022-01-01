Minibüs refüjdeki korkuluk ile ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkıp refüjdeki demir korkuluğa, ardından da ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Yavuz'un kullandığı 06 KA 986 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp refüjdeki demir korkuluğa, ardından da palmiye ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ön tarafı hurdaya dönen minibüsteki yolculardan Kader Yanar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücü Kadir Yavuz ile yanındaki İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın ve Gökhan Kırboğa ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan Kırboğa da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kader Yanar'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-01 13:01:39



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