Merkezefendi'ye potada koronavirüs şoku

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi'ye potada koronavirüs şoku

DHA

Merkezefendi'ye potada koronavirüs şoku


DENİZLİ, (DHA)- ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Denizli temsilcisinde yarın Bahçeşehir Koleji'yle oynanması gereken maç öncesi takımda semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testlerinde 6 basketbolcunun sonucu pozitif çıktı. Oyuncular izolasyon altına alınırken, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 15.30'da oynanması gereken maç ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde yine yarın oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı da Petkimspor'daki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-01-01 15:47:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılın ilk gününde Bahar havası Denizli’de vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Yılın ilk gününde Bahar havası Denizli’de vatandaşlar ...
Minibüs refüjdeki korkuluk ile ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Minibüs refüjdeki korkuluk ile ağaca çarptı: 2 ölü, 3 ...
Denizli’nin üst yapısı 2022'de baştan aşağıya tamamlanacak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan: "Denizli genelinde 2021 yılında pek çok önemli hizmet gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER Denizli’nin üst yapısı 2022'de baştan aşağıya ...
Sezonun son salep fidanları toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sezonun son salep fidanları toprakla buluştu
Minibüs refüjdeki korkuluk ile ağaca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs refüjdeki korkuluk ile ağaca çarptı: 2 ölü, 3 ...
Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride kamyona çarptı
YEREL HABERLER Babasını motosikletten düşürdü, 2 kilometre ileride ...
Büyükşehir ekipleri yeni yıla görevleri başında girdi
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri yeni yıla görevleri başında girdi
‘Ailece namazda, milletçe duadayız’ programında buluştular Yeni yılın ilk namazı için bir araya geldiler
YEREL HABERLER ‘Ailece namazda, milletçe duadayız’ programında ...
Merkezefendi 4'te 4 peşinde
YEREL HABERLER Merkezefendi 4'te 4 peşinde
Yeni yılın ilk kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk kazasında ölü sayısı 3’e yükseldi
Geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER Geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi
PAÜ’nün Milli Savunma Bakanlığı destekli projesine bir destek de TÜBİTAK’tan
YEREL HABERLER PAÜ’nün Milli Savunma Bakanlığı destekli projesine ...
Minibüs demir bariyer ve ağaçları biçti: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs demir bariyer ve ağaçları biçti: 2 ölü, 3 ...
Çameli'de Kaymakam ve Başkandan yılbaşı ziyaretleri
YEREL HABERLER Çameli'de Kaymakam ve Başkandan yılbaşı ziyaretleri
Akıl almaz kaza baba oğlu birbirinden kopardı Önünü kaldırdığı motosikletin arkasındaki babasını düşürdü, ana yola çıkan kamyona çarparak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Akıl almaz kaza baba oğlu birbirinden kopardı Önünü ...
Denizli'de dolmuş ücretlerine zam Denizli’de 2022 yılında uygulanacak minibüs ücretleri açıklandı
YEREL HABERLER Denizli'de dolmuş ücretlerine zam Denizli’de 2022 ...
Kaymakam Yenigün, Çameli'de artan vakalara karşı uyarıda bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Yenigün, Çameli'de artan vakalara karşı ...
Denizli’de yeni yıla saatler kala alışveriş telaşı devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’de yeni yıla saatler kala alışveriş telaşı ...
Yılbaşında geri sayım başladı, kuruyemişe talep arttı
YEREL HABERLER Yılbaşında geri sayım başladı, kuruyemişe talep arttı
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yasak için 100 milyon TL getirecek varsa bırakırım
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yasak için 100 milyon ...
Mehmet Uz: "Transfer yasağını kaldırabilecek babayiğit varsa ben bekliyorum"
YEREL HABERLER Mehmet Uz: "Transfer yasağını kaldırabilecek ...
Denizlispor'da kaleci Abdülkadir için teklifler açık
YEREL HABERLER Denizlispor'da kaleci Abdülkadir için teklifler açık
Denizlispor'da kaleci Abdülkadir için teklifler açık
YEREL HABERLER Denizlispor'da kaleci Abdülkadir için teklifler açık
Denizlispor, Abdülkadir için gelecek tekliflere açık
YEREL HABERLER Denizlispor, Abdülkadir için gelecek tekliflere açık

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.