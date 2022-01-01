Merkezefendi'ye potada koronavirüs şoku

Büyük ikramiye ve amorti belli oldu

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)- ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Denizli temsilcisinde yarın Bahçeşehir Koleji'yle oynanması gereken maç öncesi takımda semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testlerinde 6 basketbolcunun sonucu pozitif çıktı. Oyuncular izolasyon altına alınırken, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 15.30'da oynanması gereken maç ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde yine yarın oynanması gereken Beşiktaş Icrypex-Aliağa Petkimspor maçı da Petkimspor'daki koronavirüs vakaları yüzünden ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2022-01-01 15:47:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.