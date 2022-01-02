Sevgilisinin babasına kızıp, saman balyalarını yaktı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Sezer Bardan (19), görüşmelerine izin vermeyen sevgilisinin babası Fatih Durmaz'a ait depodaki saman balyalarını ateş vererek yaktı.

Çivril ilçesi, Yamanlar Mahallesi'nde 25 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında çiftçilik yapan Fatih Durmaz'a ait depoda çıkan yangında 1400 adet saman balyası yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda 60 bin liralık zarar oluştu. Çivril Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemeler sonucu yangının kasten çıkarıldığını tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASI İLE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yangını Fatih Durmaz'ın kızının sevgilisi Sezer Bardan'ın çıkardığını belirledi. Görüntülerde, Sezer Bardan'ın saman balyalarına benzin dökerek ateş verdiği anlar yer aldı. Ayrıca Bardan'ın bir akaryakıt istasyonundan benzin alması da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sezer Bardan'ı yakalamak için dün adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Bardan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Fatih Durmaz ile Sezer Bardan'ın daha önceden tartıştıkları belirtildi. Durmaz'ın kızı ile Bardan'ın görüşmelerine izin vermediği, Bardan'ın bu duruma kızıp yangın çıkarttığı öğrenildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Ramazan ÇETİN

2022-01-02 16:39:25



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