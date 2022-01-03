Fiyatı en fazla artan ulaştırma, en az artan ise eğitim oldu

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin dahil olduğu TR32 bölgesinde, Aralık ayında n fazla artış ‘ulaştırma’ grubunda gerçekleşirken, en az artış gösteren grup ise ‘eğitim’ oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksini yayımladı. Bu kapsamda Aydın, Denizli ve Muğla illerinin dahil olduğu TR32 bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 14,68 arttı.



TR32 bölgesinde TÜFE oranları 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 14.68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 40.51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,51 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde ise 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13.58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36.08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36.08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış kaydedildi.



Aylık en fazla artış “ulaştırma” grubunda gerçekleşti

TR32 olarak adlandırılan Aydın, Muğla ve Denizli bölgesinde ana harcama gruplarına göre TÜFE’de bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 30,64 ile “ulaştırma” grubunda, Türkiye genelinde de en fazla artış yüne yüzde 28,49 ile “ulaştırma” grubunda gerçekleşti.



Aylık en az artış gösteren grup “eğitim” oldu

Diğer taraftan yine ana harcama gruplarına göre TR32 bölgesinde bir önceki aya göre en az artış gösteren grup yüzde 0,08 ile “eğitim”, Türkiye genelinde de en az artış gösteren grup ise yüzde 0,13 ile “eğitim” oldu.

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