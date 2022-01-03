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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale’de 2 stat FİFA sertifikalarını aldı

İHA

Pamukkale Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Akköy ve Akvadi Statlarında yapılan FİFA kontrolünün sonuçları belli oldu. Hem Akköy Stadı hem de Akvadi statlarının zeminlerine FİFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) standartlarına uygun olduğuna dair sertifika verildi.

Pamukkale’de 2 stat FİFA sertifikalarını aldı

Pamukkale Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Akköy ve Akvadi Statlarında yapılan FİFA kontrolünün sonuçları belli oldu. Hem Akköy Stadı hem de Akvadi statlarının zeminlerine FİFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) standartlarına uygun olduğuna dair sertifika verildi.

Pamukkale Belediyesinin ilçeyi spor kenti yapmak amacıyla başlattığı tesisleşme atağında 2 futbol sahası başı çekiyor. Akköy mahallesinde atıl durumda olan yerde yapımına başlanan futbol sahası ve Akvadi Parkı içinde yer alan futbol sahasında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Her iki statta da kullanılacak olan zeminler için Aralık ayı içinde FİFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) adına inceleme yapılmıştı. FİFA kriterlerine uygun sentetik zemin ile ilgili olarak yapılan testlerde zeminin sporcu sağlığına uygunluğu, topun yuvarlanma ve zıplama durumu, zemindeki minik çukurların tespitinin yapıldığı ondülasyon testi, krampon dönme direnci testi ve saha ölçüleri incelenmişti. Yetkili firma tarafından yapılan incelemelerin sonuçları onay için FİFA’ya gönderilmişti. FİFA’dan Pamukkale Belediyesinin Akköy Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası ve Akvadi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası için FİFA standartlarına uyduğuna sertifika gönderildi. FİFA Başkanı Gianni Infantino imzasıyla hazırlanan sertifikalar Pamukkale Belediyesine ulaştı. Böylece Akköy ve Akvadi statlarının zeminleri FİFA kriterlerine uygun olduğu tescillenmiş oldu.

“Tesis çok önemli”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçeyi spor kenti haline getirmek için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, “Bu çerçevede Akköy mahallemizde daha önce atıl durumda bulunan futbol sahasını yeniden yaptık. Burada FİFA standartlarına sahip futbol sahası zemini ile birlikte 2 adet soyunma odası, hakem odası, sağlık odası, kafeterya, ısıtma odası ve diğer bölümler inşa edildi. Ayrıca 576 kişi kapasiteli kapalı tribün yapılırken, gece maçlarının oynanabilmesi için de stat ışıklandırılacak. Ayrıca Akvadi Parkı içinde bulunan ve yıprandığı için değişmesi gereken zemini de değiştirdik. Her iki tesisin zemini için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) tarafından testler gerçekleştirildi. Bu testler sonunda her iki tesisin zemini için de FİFA sertifikası alındı. Hem Akköy hem de Akvadi statlarındaki çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyoruz” dedi.

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