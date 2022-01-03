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Başkan Akcan koronaya yakalandı

İHA

Başkan Akcan koronaya yakalandı

– Denizli’de MHP’li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Rahatsızlığından dolayı başvurduğu hastanede korona virüs testi yapılan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan’ın testi pozitif çıktı. Evinde karantina sürecine alınan Başkan Akcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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