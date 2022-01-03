Litrelerce sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de 2 şüpheliye yapılan operasyonda 500 litre sahte alkollü içki, 11 adet sahte alkol üretim malzemesi ve 19 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Denizli’de ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ suçunu önlemek için polis ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti. Vatandaşlara yasa dışı yolla temin edilen ve sahte alkol üretilen bir mekanı tespit eden ekipler operasyon geçekleştirdi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 500 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 adet sahte alkol üretim malzemesi, 19 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.