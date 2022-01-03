Denizli’de sahte para operasyonu

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Denizli’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bin 421 adet sahte 50 sterlin ele geçirildi.

Denizli’de polis ekipleri ‘Parada Sahtecilik’ suçunun önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 1 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden yapılan operasyon ve aramalarda bin 421 adet sahte sterlin ele geçirildi. Sahte paraya ekipler el koyarken Yakalanan şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında “Parada Sahtecilik” suçundan adli makamlarca işlem yapıldı.

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