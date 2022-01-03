Denizli OSB’de istihdam garantili kurs başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli OSB’de istihdam garantili kurs başladı

İHA

Denizli OSB’de istihdam garantili kurs başladı

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yönetim Kurulunun, sanayicinin nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla organize ettiği ‘Tekstil Model Makineci’ kursu başladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Honaz İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Honaz Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 14 işsize 352 saat “Tekstil Model Makineci Eğitimi”, Denizli Organize Sanayi Bölgesi DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezinde verilecek. Eğitimler, Tekstil Teknolojisi öğretmenleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Kursiyerlere kurs süresince günlük 166 TL harçlık ödenecek. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Denizli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında istihdam edilecek. Böylelikle hem sanayicinin işgücü ihtiyacı karşılanıp hem de kursiyerlerin istihdamı sağlanacak.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Ahmet Taş, yaptığı açıklamada; “Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi Kurulumuz nitelikli işgücü arayışında olan sanayicimizi yalnız bırakmıyor. Proje ortaklarımızla birlikte ‘Tekstil Model Makineci’ kursumuzu açtık. Bu kursta Organize Bölgemiz firmalarımızın tekstil makineci ihtiyacını gidereceğiz. Ayrıca 14 kursiyerimize de istihdam garantisi sağlayan bir kurs açtık. Kursiyerlerin eğitim ihtiyaçlarını firmalarımız ile birlikte sağlıyoruz. Mesleki Eğitim bizim için önemli. Kursa istihdam garantisi veren firmalarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Kurslarımız bölgemizin Mesleki Eğitim Merkezinde, ‘Tekstil Teknolojileri’ alanında uzman usta öğreticiler ve öğretmenler tarafından verilecektir. Kurs sonunda katılımcılara kursa katılım belgesi verilecek ve kursiyerlerimize ayrıca günlük harcırah ödenecektir. Bölgemizin insan gücü ihtiyacını karşılamaya dönük kursları her zaman açıp gençlerin istihdamını da sağlayan çalışmalara hız veriyoruz” dedi.

Genel sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri karşılanacak olan 14 kursiyerle başlayan kurs, 06 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parkta pet şişeler ve futbol topuyla kumar oynarken yakalandılar Denizli’de 6 işyerinde 14 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Parkta pet şişeler ve futbol topuyla kumar oynarken ...
Büyükşehir DESKİ’nin altyapı çalışmaları Çin Seddi’ni aştı Büyükşehirden 7 yılda 7 bin km altyapı hattı
YEREL HABERLER Büyükşehir DESKİ’nin altyapı çalışmaları Çin Seddi’ni ...
Silah kaçakçıları tutuklandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçıları tutuklandı
Denizli’de sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Denizli’de sahte para operasyonu
DENİB Başkanı Memişoğlu; “Rekorlar yılı 2021’yi hedeflerimizin ötesinde tamamladık” DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “2022 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik”
YEREL HABERLER DENİB Başkanı Memişoğlu; “Rekorlar yılı 2021’yi ...
Litrelerce sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandı
YEREL HABERLER Litrelerce sahte alkol piyasaya sürülmeden yakalandı
Denizli'de son bir haftada 2’si ölümlü 106 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de son bir haftada 2’si ölümlü 106 trafik ...
Denizli’de son bir haftada çeşitli suçlardan 68 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’de son bir haftada çeşitli suçlardan 68 kişi ...
Başkan Akcan koronaya yakalandı
YEREL HABERLER Başkan Akcan koronaya yakalandı
FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 6 şüpheliden 2’si tutuklandı
Pamukkale’de 2 stat FİFA sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Pamukkale’de 2 stat FİFA sertifikalarını aldı
Fiyatı en fazla artan ulaştırma, en az artan ise eğitim oldu
YEREL HABERLER Fiyatı en fazla artan ulaştırma, en az artan ise ...
Buzu fark etmeyip düştü, belini kırdı Buzlanmanın etkisiyle kayarak belini kıran hasta, Tekden'de sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Buzu fark etmeyip düştü, belini kırdı Buzlanmanın ...
Otomobile tutunan kaykaylı genç az daha canından oluyordu
YEREL HABERLER Otomobile tutunan kaykaylı genç az daha canından ...
Jandarma siber suçlara geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma siber suçlara geçit vermiyor
Honazlı Şoförler Odasında mevcut yönetim güven tazeledi
YEREL HABERLER Honazlı Şoförler Odasında mevcut yönetim güven ...
Lojistik sektörünün dünü, bugünü ve geleceği PAÜ’de konuşuldu
YEREL HABERLER Lojistik sektörünün dünü, bugünü ve geleceği PAÜ’de ...
Yılbaşında kazada ölen 3 eğlence merkezi çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Yılbaşında kazada ölen 3 eğlence merkezi çalışanı ...
Sevgilisinin babasına kızıp, saman balyalarını yaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin babasına kızıp, saman balyalarını yaktı
Sevgilisinin babasına kızıp, saman balyalarını yaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin babasına kızıp, saman balyalarını yaktı
Sevgilisinin babasına kızıp, saman balyalarını yaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin babasına kızıp, saman balyalarını yaktı
Çılgın aşık, kız arkadaşının babasına ait samanlığı ateşe verdi
YEREL HABERLER Çılgın aşık, kız arkadaşının babasına ait samanlığı ...
Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı 17 özel çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte ...
En son mezarlıkta görülen genç 3 gündür aranıyor
YEREL HABERLER En son mezarlıkta görülen genç 3 gündür aranıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.