Futbol topuyla kumar oynatırken yakalandılar

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis ekipleri, parkta 2 pet şişenin arasından futbol topunu geçirmek için 1'e 20 kazanılacağını vadederek kumar oynatan 2 kişi ve oynayan 1 kişi hakkında işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki Amfi Park'a gitti. Polis ekipleri, parkta, 2 pet şişe arasından futbol topunu geçirene 1'e 20 kazanacağını vadederek, 3 atış 20 TL üzerinden oyun oynatan 2 kişi ve oynayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatan 2 kişi, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adliyeye sevk edilirken, oynayan kişiye ise 1819 TL ceza uygulandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-03 15:51:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.