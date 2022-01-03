Futbol topuyla kumar oynatırken yakalandılar

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis ekipleri, parkta 2 pet şişenin arasından futbol topunu geçirmek için 1'e 20 kazanılacağını vadederek kumar oynatan 2 kişi ve oynayan 1 kişi hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki Amfi Park'a gitti. Polis ekipleri, parkta, 2 pet şişe arasından futbol topunu geçirene 1'e 20 kazanacağını vadederek, 3 atış 20 TL üzerinden oyun oynatan 2 kişi ve oynayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatan 2 kişi, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adliyeye sevk edilirken, oynayan kişiye ise 1819 TL ceza uygulandı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-03 15:51:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.