Denizlispor'a korona şoku

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Maddi sıkıntı ve sakatlıklarla boğuşan Denizlispor’da yapılan korona virüs testinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 15 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Galatasaray maçının ardından izne ayırılan Denizlispor korona virüs şoku yaşıyor. Maddi sıkıntılar ve sakatlıklarla boğuşan yeşil siyahlı ekipte yapılan PCR testinde 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 15 kişinin sonucu pozitif çıktı. Oyuncuları 4 gün izne ayıran Denizlispor, testi negatif çıkanlar ile bugün antrenmanına başlarken, 8 Ocak 2022 tarihinde ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.

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