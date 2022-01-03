Bağışlanan 2 araç törenle teslim alındı

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Denizlili hayırseverin yaptığı bağış ile alınan 2 araç, yapılan törenle teslim alındı.

Denizli Güvenlik Hizmetlerini Destekleme Derneği’ne bağış yapan hayırsever Hasan Hüseyin Gökçe’nin destekleriyle alınan 2 araç, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız’ın katıldığı törenle teslim alındı. Yapılan konuşmaların ardından hayırsever vatandaşa verilen plaketle teşekkür edildi.

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