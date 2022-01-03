Jandarma, yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75 siteyi kapattı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de jandarma ekipleri, 2021'de siber suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalarda başta 3 bin 75 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 4 bin 781 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2021 yılında yaptıkları çalışmada, yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75, terör örgütü propagandası yapılan 75, uyuşturucuyu özendirdiği belirtilen 67, müstehcen içeriğe sahip 1419 ve 'oltalama' içerikli yayın yapılan 145 olmak üzere toplam 4 bin 781 internet sitesi belirledi. Jandarma tarafından belirlenen internet sitelerine erişim engellendi. Ayrıca siber suç olaylarına karıştığı tespit edilen 116 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 91 olayın da aydınlatıldı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-01-03 16:56:38



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