Kızılcabölükspor'da veda zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, santrfor Kıvanç Salihoğlu, sağ bek Tevfik Şanver ve sol bek Sami Can Özkan ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı. Sami Can, sarı-kırmızılı formayı 2, Tevfik 10, Kıvanç ise 17 maçta terletti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugüne kadar verdikleri hizmetler için Kıvanç Salihoğlu, Tevfik Şanver ve Sami Can Özkan'a teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-04 10:49:07



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