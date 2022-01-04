Merkezefendi'nin maçı yine ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 Ocak Pazar günü evinde oynaması gereken Bahçehir Koleji maçı takımda yaşanan 6 koronavirüs vakası nedeniyle ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'da, Anadolu Efes karşılaşması da ileri tarihte oynanacak. Basketbol Federasyonu, 9 Ocak Pazar günü oynanması gereken maçı her iki takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle erteledi. Anadolu Efes'in ligdeki Semt77 Yalovaspor ve Euroleague'deki 7 Ocak'ta oynaması gereken Bayern Münih maçları da aynı sebeple ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-01-04 11:31:26



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