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Topraksız tarımla üretilen domatesler ihracatın gözdesi oldu 9 ay hasat edilen domatesler başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

İHA

Topraksız tarımla üretilen domatesler ihracatın gözdesi oldu 9 ay hasat edilen domatesler başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Denizli’nin Buldan İlçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde jeotermal enerji ile ısıtılan topraksız tarım yapılan seralarda üretilen domatesler, başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Eylül ayında dikimi yapılan fidanlardan ilk ürün Kasım ayında alınıyor. Ağustos ayına kadar, aylık dönümde yaklaşık 2530 ton domates hasadı yapılıyor.

Denizli’de jeotermal kaynakları bol olduğu Buldan İlçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde kurulu seralarda kasım ayında başlayan domates hasadı devam ediyor. Jeotermal enerji ile ısıtılan topraksız tarımın yapıldığı seralarda bambus arılarının döllemesiyle domates üretimi yapılıyor. Dekar başına aylık yaklaşık 2530 ton domates hasadının yapıldığı seralarda üretilen domatesler Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edilirken iç piyasaya da domates gönderiliyor.

Seralarda Ağustos ayı sonuna kadar 4 lü 5 li 6 lı domates salkımı şeklinde hasat yapıldığını anlatan Sera ortaklarından Osman Özdemir, dikilen domates fidanının 9 ay boyunca büyüyerek 10 metre uzadığını söyledi. Serada 10 kişiye istihdam sağladıklarını domates fidanının üzerinde 8 yaprak kalacak şekilde kültürel bakım işleminin sürekli yapıldığına dikkat çeken Özdemir, “Yenita Sera olarak 15 yıldır domates üretiyoruz. Modern tarım uygulamalarıyla beraber topraksız tarım yapıyoruz. 15 bin metre kare alanda 36 bin adet domates fidanımız var. Yıllık 2530 ton verim alıyoruz dönüm başı. Ürünler salkım şeklinde iç piyasaya gittiği gibi Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Domateslerimizin tamamen kontrollü tarım olarak üretimi mevcut arılı dediğimiz domates türü. Döllemeyi kışın bambus dediğimiz arılar yapıyor. Gübrelemeyi sıvı gübre olarak kokobit dediğimiz, genelde palmiye dış kabuklarından oluşmuş toprak formatında kokobit kullanıyoruz. 2,5 dönüm topraklı seramız var orada da marul üretiyoruz. Mart gibi biber dikiyoruz. Orada 14 bin kıvırcık marulumuz var. Hasada geldi. Şubat ayı sonunda biber çeşidi dikiyoruz. Biber yılsonuna kadar devam ediyor akabinde marul dikiyoruz” dedi.

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