Geleneksel hale gelen halı saha turnuvasında 33 takım ter döküyor

Denizli’de Babadağ Ülkü Ocakları tarafından birlikte hareket etme adına düzenlenen ve geleneksek halinde gelen halı saha turnuvası, ilçelerden oluşan 33 takımın katılımıyla devam ediyor.



Babadağ Ülkü Ocakları tarafından korona virüs salgını sürecinde uygulanan tedbir ve kurallara uygun olarak düzenlenen, yeniden kaynaşma, kötü alışkanlıklardan uzaklaşma, birlikte hareket edebilme amacıyla düzenlenen turnuva her yıl geleneksel olarak düzenlenmeye devam edilecek.



Babadağ Ülkü Ocakları İlçeler Arası Halı Saha Turnuvası’na katılımın yüksek olduğunu vurgulayan Babadağ Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Karlıoğlu “Babadağ Ülkü Ocakları olarak il bazında geleneksel hale getirdiğimiz halı saha turnuvası yapıyoruz. Turnuvaya Denizli’nin merkez ve ilçelerinde bulunan istekli herkes katıldı. Toplam 33 takım mücadele ediyor. Katılım yüksek olduğu için iki bölgeye böldük. Denizli Babadağ Bölgesi’nde; Serinhisar, Acıpayam, Tavas, Çardak, Honaz ve Denizli merkezden katılan takımlar yer aldı. Babadağ Grubunda ise Sarayköy, Buldan ve Güney ilçemizden katılan takımlar mücadele ediyorlar” dedi.

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