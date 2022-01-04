Yılbaşında, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşında, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı

DHA

Yılbaşında, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni yılın ilk saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki demir korkuluklara ardından da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazada sürücü tutuklandı.
Kaza, yılbaşı sabahı saat 05.00 sıralarında, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Yavuz'un (27) kullandığı 06 KA 986 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki demir korkuluğa, ardından da palmiye ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ön tarafı hurdaya dönen minibüsteki yolculardan Kader Yanar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü Kadir Yavuz ile minibüste bulunan İsmail Aydınlık (24), Pouya Goudarzın (32) ve Gökhan Kırboğa (28) ise ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan Kırboğa ve İsmail Aydınlık da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Kadir Yavuz taburcu edilirken, Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın'ın ise tedavisi sürüyor.
Kazada hayatını kaybeden Kader Yanar'ın cenazesi ailesinin yaşadığı Adana'da toprağa verilirken, Gökhan Kırboğa'nın cenazesi Denizli'de Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi. İsmail Aydınlık'ın cenazesi ise Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
TABURCU OLDU; GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, yılbaşı gecesi Tavas ilçesinde bir eğlence merkezinde çalıştıkları, işten çıktıktan sonra evlerine gitmek üzere minibüste oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında minibüs sürücüsü Kadir Yavuz, hastaneden taburcu olduktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-01-04 19:00:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hemşire Batuhan'dan 5 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Hemşire Batuhan'dan 5 gündür haber alınamıyor
Servergazi futbol sahası görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Servergazi futbol sahası görücüye çıkıyor
Geleneksel hale gelen halı saha turnuvasında 33 takım ter döküyor
YEREL HABERLER Geleneksel hale gelen halı saha turnuvasında 33 takım ...
Topraksız tarımla üretilen domatesler ihracatın gözdesi oldu 9 ay hasat edilen domatesler başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Topraksız tarımla üretilen domatesler ihracatın ...
Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden birinde üstyapı çalışmaları devam ediyor Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: “Pamukkale’miz en güzelini hak ediyor”
YEREL HABERLER Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden ...
DOSTEK’li boksör Şevkican il birincisi oldu
YEREL HABERLER DOSTEK’li boksör Şevkican il birincisi oldu
En son mezarlıkta görülen genç, İzmir’de bulundu Buldan’da 4 gündür aranan genç İzmir’de olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER En son mezarlıkta görülen genç, İzmir’de ...
Yeni yılın ilk uçuşu Çardak’tan
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk uçuşu Çardak’tan
Jandarma 2021 yılında olayların yüzde 99.4’ünü aydınlattı
YEREL HABERLER Jandarma 2021 yılında olayların yüzde 99.4’ünü ...
Gençlere Avrupa fırsatlarını anlattılar
YEREL HABERLER Gençlere Avrupa fırsatlarını anlattılar
Merkezefendi'nin maçı yine ertelendi
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin maçı yine ertelendi
Denizlispor'un kabusu bitmiyor
YEREL HABERLER Denizlispor'un kabusu bitmiyor
Kızılcabölükspor'da veda zamanı
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor'da veda zamanı
Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı
YEREL HABERLER Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı
Çameli'de Türk Kızılay’ı temsilciliği açıldı Başkan Arslan: “Belediye olarak her zaman Türk Kızılay’ı şubemize desteğe hazırız”
YEREL HABERLER Çameli'de Türk Kızılay’ı temsilciliği açıldı Başkan ...
Kumaşları yakarak yaptığı portreleri beğeniye sundu Dr. Öğr. Üyesi Kutlu’nun kişisel sergisinin açılışını Rektör Kutluhan, gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kumaşları yakarak yaptığı portreleri beğeniye sundu Dr. ...
Jandarma, yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75 siteyi kapattı
YEREL HABERLER Jandarma, yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75 siteyi ...
Bağışlanan 2 araç törenle teslim alındı
YEREL HABERLER Bağışlanan 2 araç törenle teslim alındı
Denizlispor'da 15 koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Denizlispor'da 15 koronavirüs vakası
Denizlispor'a korona şoku
YEREL HABERLER Denizlispor'a korona şoku
Futbol topuyla kumar oynatırken yakalandılar
YEREL HABERLER Futbol topuyla kumar oynatırken yakalandılar
Futbol topuyla kumar oynatırken yakalandılar
YEREL HABERLER Futbol topuyla kumar oynatırken yakalandılar
Saman balyası yüklü tır devrildi
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü tır devrildi
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.