Buldanlı kadın Profesör, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girdi

– Denizli Buldanlı kimya mühendisi Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alarak adından başarıyla söz ettirdi.



Stanford Üniversitesi tarafından çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla oluşturulan 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki ilk yüzde 2’lik dilime giren bilim insanları listesi açıklandı.



Buldanlı emekli eğitimci İbrahim Alsoy’un, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Kimya Mühendisliği Bölümünde görev yapan kızı Prof. Dr. Sacide Alsoy Altınkaya da, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alma başarısını gösterdi.



Stanford Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 7 milyon araştırmacı üzerinden yürütülen çalışmada “Dünyanın en etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan Sacide Alsoy Altınkaya, geçtiğimiz yıllarda peynir altı suları kullanılarak yenilebilir gıda ambalaj malzemesi geliştirerek, atıkların doğaya zarar vermeden ekonomiye geri kazandırılması noktasından yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmişti.

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