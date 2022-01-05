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Yangının açtığı yara 'Sevgi Eli' ile sarıldı Sevgi Eli, Denizli’de 16 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

İHA

Hayırseverlerin bağışlarını 16 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, evleri yanan Derer ailesinin tüm eşyaları ile yenilenen evlerine geçerek, kendilerine sahip çıkan Başkan Zolan'a teşekkür etti.

Yangının açtığı yara 'Sevgi Eli' ile sarıldı Sevgi Eli, Denizli’de 16 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturuyor

Hayırseverlerin bağışlarını 16 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, evleri yanan Derer ailesinin tüm eşyaları ile yenilenen evlerine geçerek, kendilerine sahip çıkan Başkan Zolan'a teşekkür etti.

Denizli'de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü'nde hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangında evleri kullanılamaz hale gelen Derer Ailesine umut oldu. Bir süre önce meydana gelen talihsiz olayda Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi'nde ikamet eden 80 yaşındaki Zübeyde Derer’in evinde sobadan dolayı yangın çıktı. Tüm eşyaların küle döndüğü yangından kurtulan Zübeyde Derer, engelli oğlu Hüseyin Derer ve engelli torunu Hamza Derer ile beraber kış günü sokakta kaldı. Yangını kısa sürede söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın durumu haber vermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli evsiz kalan aileye sahip çıktı. Tadilat yapılan evin temizliğini Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Merkezi gerçekleştirirken, tüm eşyalar Büyükşehir Sevgi Eli tarafından yenilendi. Aileye ayrıca maddi destek sağlanırken, eşyaların yerleştirilmesine Çameli Belediyesi de yardım etti.

Sevgi Eli’nden destek veren hayırseverlere teşekkür
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız ve Evde Bakım ve Sağlık Merkezi Sorumlusu Şükran Atmaz eşyaları yenilenen aileyi ziyaret ederek anahtarlarını teslim etti. Aileye Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Akbulut, Sevgi Eli’ne destek veren hayırseverlere teşekkür ederek Derer Ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını temenni etti.

"Başkanımız Osman Zolan, bize sahip çıktı"
Talihsiz olayı anlatan Zübeyde Derer’in diğer oğlu Yaşar Derer ise; “Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buraları çok ücra, ama hizmet konusunda göz ardı edilmeyen bir yer. Olay anından itibaren benimle iletişime geçtiler. Büyükşehir Belediyemiz, Sevgi Eli ve Evde Bakım bütün imkanlarını seferber etti. Yangından sonra evin hali perişandı ve kullanılacak durumda değildi. Denizli merkezde ne hizmet alınıyorsa aynısını Çameli Cevizli’de aldım. Allah razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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