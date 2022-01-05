Damadının karaciğeriyle hayata tutundu Karaciğerini damadından aldı, yaşama yeniden tutundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde karaciğerinde rahatsızlığı bulunan emekli kayınpeder, ‘eşimin ailesi benim ailemdir’ diyen damadından alınan nakille hayata merhaba dedi.



Buldan’da yaşayan emekli Kadir Hotunluoğlu (59), kısa bir süre önce karaciğerinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı organ nakli olmasının şart olduğunu öğrendi. Yapılan tetkikler neticesinde damadı müzik öğretmeni ve DJ olan Ahmet Kömürcüoğlu’nun(29) karaciğerinin uygun olduğunun görülmesi üzerine Antalya’da 8 saat süren başarılı bir ameliyatla organ nakli gerçekleştirildi. Organ naklinin ardından hızla iyileşme sürecine giren kayınpeder ve büyük fedakarlık gösteren damadı bir çok kişiye ise örnek oldu. Damadından aldığı karaciğerle yeniden yaşama tutunduğunu dile getiren kayınpeder Kadir Hotunluoğlu “Damadımdan Allah razı olsun. Büyük bir cesaret örneği gösterdi. Şimdi ailem ve torunumla birlikte çok mutluyuz. Sağlıma kavuşmamda büyük emek veren başta damadıma ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Eşimin ailesi benim de ailemdir”

Kayınpederine karaciğer vererek hayata yeniden tutunmasını sağlayan damat Ahmet Kömürcüoğlu, “Türkiye’de kayınpederine organ bağışlayan birkaç kişiden biri ben olmuşum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, sağlığım yerinde. Eşimin yapılan tahlillerinde yüzde 40 uyum sağladığı görülmüştü, benim ise yüzde 100’dü. Hiç tereddüt etmedim. Eşimin ailesi benim de ailemdir” ifadelerini kullandı.

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