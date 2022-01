Geleceğin bilim insanları bu merkezde yetişecek

Eğitme ve bilime önem vererek yatırımlarını devam ettiren Merkezefendi Belediyesi, hız kesmeden Bilim Merkezinin inşasına devam ediyor. Bilim insanlarını yetiştirecek olan merkez geleceğe adete ışık tutacak.



Merkezefendi Belediyesi’nin önemli vizyon projeleri arasında yer alan Bilim Merkezi hızla yükselmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Selçukbey Mahallesi’nde yapımı devam eden Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. 4 bin 492 metrekare kapalı alanı bulunan merkez bodrum katı, yer katı ve gök katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Bilim ve teknolojinin buluşacağı merkezde evren, galaksi, yıldızlar, uzay bilimleri ve havacılık ile ilgili simülasyonlar ve düzenekler, gök cisimlerine ait yapay olarak hazırlanan görüntülerin, özel yansıtıcı ve efekt kullanarak, kubbe halinde bulunan tavanlara yansıtarak gösterileceği, izleyicilerine uzaydaymış hissi verecek olan planetaryum, Mars Simülasyonu ve topraksız tarım ile ilgili çalışmalar, eğitim ve kütüphane olarak hizmet verebilecek çok amaçlı bir salon, robotik, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, eğitim salonları ve teknik hacimler gibi mekanlar ve sosyal alanlar yer alacak.



“Bizler için eğitim ve bilim her zaman öncelikli ve bu alanlarda ciddi yatırımlar yapıyoruz”

Gelişen teknoloji, gelişen bilim ve buna bağlı olarak ilerleyen teknolojiyle birlikte Bilim Merkezi’nin özellikle çocuklar için çok faydalı olacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kentimizden ve Denizlimiz dışından, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, her yaştan bilim meraklıları için bir çekim merkezi olma özelliği taşıyacak olan Merkezefendi Belediyesi Bilim Merkezimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bizler için eğitim ve bilim her zaman öncelikli ve bu alanlarda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Vizyon projelerimizden olan Bilim Merkezimiz, geleceğe adeta ışık tutacak. Burası bir bilim yuvası olacak ve çocuklarımız, gençlerimiz kendilerini burada ifade edip gösterebilecekler. Bizler de onların elinden tutup geleceğin bilim insanlarını hep birlikte yetiştireceğiz. Bilimin gülen yüzü Merkezefendi Belediyesi Bilim Merkezimiz ilçemize çok yakışacak” diye konuştu.

