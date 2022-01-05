Denizlispor’da görev dağılımı güncellendi

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TFF 1. Lig takımlarından A. Denizlispor Yönetim Kurulu’nda yeniden görev dağılımı yapıldı.



A. Denizlispor Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uz başkanlığında yapılan son yönetim kurulu toplantısı sonucu yeni görev dağılımı şu şekilde oluştu.

Profesyonel Futbol Şube: Hikmet Olgun (Başkan Yardımcısı), Necip İrdem (Asbaşkan), Hasan Yıldırım, Ali Yörümez ve Nedim Demirkan (Üye)

Basın ve Dış İlişkiler: Taner Atilla (Başkan Yardımcısı), Hasan Yıldırım (Asbaşkan), Ömer Tuncer (Üye)

TaraftarStadyum ve Tesisler: Refik Kapan (Başkan Yardımcısı), Ahmet Aşıkoğlu (Asbaşkan), İsmail Kartal (Üye)

Mali İşler: Fethi Akcan (Başkan Yardımcısı), Seyit Berber (Asbaşkan), Ferhat Yıldırım (Üye)

Store ve ArGe: Mehmet Teke (Başkan Yardımcısı), Derviş Gedik (Asbaşkan), Ersen Kaplan (Üye)

Reklam Ve Pazarlama: Ali İnceören (Başkan Yardımcısı), İsmet Kaya (Asbaşkan), Cemal Işık (Üye)

Altyapı: Ömer Tuncer (Başkan Yardımcısı), Recep Dayı (Asbaşkan), Ersen Kaplan (Üye)

Hukuki İşler: İzzet Çağlar Altunbaş (Başkan Yardımcısı), Onur Kayhan (Asbaşkan), Taner Atilla (Üye)

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