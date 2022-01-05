Tarihi eserleri satamadan yakalandı

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– Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 600’e yakın tarihi eseri satmayı planlayan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında Acıpayam ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs, sikke ve objelerden oluşan 600’e yakın tarihi eserle birlikte yakalandı.

Ele geçirilerek el konulan tarihi eşyalar, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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